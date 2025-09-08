Επίσημο: Η Τουρκία ξεκινάει τις πωλήσεις των αυτοκινήτων της στην Ευρώπη – Ποια μοντέλα φέρνει

Μόλις λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι παραγγελίες για τα μοντέλα T10X και Τ10F στη γερμανική αγορά, απ’ όπου ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι της Togg.

Έτοιμη να λανσάρει τα μοντέλα της στην ευρωπαϊκή αγορά είναι η Togg, η τουρκική κοινοπραξία που έχει ως στόχο να εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ηπείρου.

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία έχει παρουσία στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, συστήνοντας στο κοινό τόσο το μικρομεσαίο SUV T10X, όσο και το ολοκαίνουργιο fastback T10F.

Αμφότερα τα ηλεκτρικά μοντέλα θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τη Γερμανία, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την παραγγελία τους από τις 29 Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα το T10F θα κυκλοφορήσει και στην Τουρκία, ενώ οι τιμές θα ανακοινωθούν με τα εγκαίνια της πλατφόρμας υποβολής παραγγελιών.

Ο επικεφαλής του Δ.Σ. της Togg, Fuat Tosyali, χαρακτήρισε την είσοδο της εταιρείας στην Ευρώπη ως «ιστορικό σημείο καμπής στην βιομηχανική ιστορία της Τουρκίας». Επεσήμανε ότι η παραγωγή ενός οχήματος με πλήρη τουρκικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπήρξε πρόκληση, αλλά έγινε πραγματικότητα με επιμονή, αλλά και επτά έτη εστίασης σε λύσεις προσανατολισμένες στους πελάτες.

«Θα ανοίξουμε τις προπαραγγελίες για τα T10X και T10F στη Γερμανία στις 29 Σεπτεμβρίου και από εκεί θα επεκταθούμε σταδιακά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Tosyali. Πρόσθεσε ότι στόχος της Togg είναι να γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς μάρκες στην Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα το οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων της Τουρκίας.

Τόσο το T10X όσο και το T10F έχουν λάβει την ανώτατη βαθμολογία πέντε αστέρων από το Euro NCAP, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων, που είναι γνωστό για τα ανεξάρτητα τεστ ασφάλειας.

Το 2024 η Togg διέθεσε στην Τουρκία περίπου 30.000 κομμάτια του Τ10Χ, ενώ φέτος μέχρι το Αύγουστου έχει παραδώσει 21.000 μονάδες.

Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι η Togg χρειάζεται να διαθέτει περίπου 200.000 αυτοκίνητα ετησίως προκειμένου να καταστεί κερδοφόρα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων να επεκταθεί πέρα από την εγχώρια αγορά του, επισημαίνει το Reuters.