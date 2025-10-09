Επίσημο: Με πάνω από 1.000 ίππους η πρώτη ηλεκτρική Ferrari

Η μάρκα από το Μαρανέλο παραδίδεται στην ηλεκτροκίνηση και αποκαλύπτει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του πρώτου μηδενικών ρύπων μοντέλου που φέρει την υπογραφή της.

Πέφτει ένα ακόμη από τα τελευταία προπύργια της αυτοκίνησης. Η Ferrari προλειαίνει το έδαφος για το παγκόσμιο ντεμπούτο του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, της Elettrica, παρουσιάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari θα χαρακτηρίζεται για τις εκρηκτικές επιδόσεις της, ενώ σύμφωνα με τη μάρκα από το Μαρανέλο, το σύνολο των κύριων εξαρτημάτων του μοντέλου έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά με στόχο να εξασφαλιστούν «ασύγκριτα επίπεδα απόδοσης».

Για την κίνηση της Ferrari Elettrica θα φροντίζουν συνολικά τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, δύο εμπρός απόδοσης 286 PS και ισάριθμοι πίσω οι οποίοι προσθέτουν 843 PS. Η συνδυαστική απόδοση, σε λειτουργία boost, θα υπερβαίνει τους 1.000 ίππους, επιτρέποντας στο μοντέλο να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δλ., προτού «τερματίσει» στα 310 χλμ./ώρα.

Το σύνολο των ηλεκτρομοτέρ θα τροφοδοτείται από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 122 kWh και ενεργειακή πυκνότητα 195 Wh/kg -την υψηλότερη, σύμφωνα με την εταιρεία, ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής- εξασφαλίζοντας αυτονομία άνω των 530 χλμ. Η μπαταρία θα είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο και σύμφωνα με τη Ferrari μειώνει το κέντρο βάρους κάτα 80 χλστ. ενώ διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης, την ίδια ώρα που υποστηρίζει φόρτιση DC έως 350 kW.

Αναμφίβολα, ένα από τα μεγάλα ζητήματα των φίλων της Ferrari είναι η απουσία από την Elettrica του χαρακτηριστικού βρυχηθμού που συνοδεύει τα προϊόντα της μάρκας. Η Ferrari, ωστόσο, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει μια συναρπαστική ακουστική εμπειρία στον οδηγό, όχι μέσω τεχνητού ήχου, όπως συνηθίζεται, αλλά ενός αισθητήρα υψηλής ακρίβειας που θα καταγράφει τους μηχανικούς κραδασμούς των εξαρτημάτων του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Αυτοί θα ενισχύονται προσφέροντας στον οδηγό ενδιαφέροντα… ακούσματα.

Ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 3 προφίλ οδήγησης -Range, Tour και Performance —ενώ το σύστημα Torque Shift Engagement θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 5 επίπεδα ισχύος και ροπής, μέσω ενός χειριστηρίου πίσω από το τιμόνι.

Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά, τόσο το πλαίσιο όσο και το αμάξωμα θα κατασκευάζονται από 75% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, συμβάλλοντας σε μια συνολική εξοικονόμηση 6,7 τόνων CO₂ για κάθε όχημα που κατασκευάζεται.

Το πλαίσιο της νέας Ferrari Elettrica διαθέτει εξαιρετικά κοντό μεταξόνιο, με την αρχιτεκτονική του να αντλεί έμπνευση από τα μοντέλα berlinetta με κεντρικό ή πίσω κινητήρα. Επιπλέον, η θέση οδήγησης τοποθετεί τον οδηγό κοντά στους εμπρός τροχούς, προσφέροντας την καθαρότερη δυναμική αίσθηση, σύμφωνα με την ιταλική εταιρεία.

Η Elettrica θα είναι η πρώτη Ferrari που διαθέτει ξεχωριστό πίσω υποπλαίσιο, σχεδιασμένο να μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο που διεισδύουν στην καμπίνα, ενώ θα χρησιμοποιεί 48βολτο ενεργό σύστημα ανάρτησης, που απαντάται ήδη στις Purosangue και F80, για άνεση αλλά και πιο ακριβή έλεγχο.

Η τμηματική παρουσίαση της νέας ηλεκτρικής Ferrari θα συνεχιστεί στις αρχές του 2026, με μια προεπισκόπηση της αισθητικής και της φιλοσοφίας του εσωτερικού σχεδιασμού. Λίγους μήνες αργότερα, την άνοιξη του ίδιου έτους, το ταξίδι αυτό θα κορυφωθεί με την παγκόσμια πρεμιέρα, όπου θα αποκαλυφθεί η αρμονική σύνθεση τεχνολογίας και σχεδίασης, αναφέρει η εταιρεία.