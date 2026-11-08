Επίσημο: Πόσες είναι οι πραγματικές εκπομπές ρύπων των αυτοκίνητων PHEV – Τι ανακοίνωσε η ΕΕ;

Η απόκλιση μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO₂ των οχημάτων PHEV και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών διευρύνεται,

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από τα αυτοκίνητα plug-in υβριδικής τεχνολογίας (PHEV) είναι, κατά μέσο όρο, έξι φορές υψηλότερες από εκείνες που υποδεικνύουν οι επίσημες δοκιμές, σύμφωνα με νέα στοιχεία για το 2024, τα οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόκλιση μεταξύ των πραγματικών εκπομπών CO₂ των οχημάτων PHEV και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών διευρύνεται, μάλιστα, κάθε χρόνο από το 2021, όταν ξεκίνησαν οι μετρήσεις των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τα PHEV συνδυάζουν μια ηλεκτρική μπαταρία με έναν βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα και σήμερα αντιπροσωπεύουν το 9,8% των πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Οι πραγματικές εκπομπές των plug-in υβριδικών οχημάτων (PHEV) αυξήθηκαν κατά 5% μέσα σε μόλις ένα έτος (μεταξύ 2023 και 2024), παρά τη μείωση των επίσημα καταγεγραμμένων εκπομπών κατά 15% (από 28 σε 24 gCO₂/km).

Με πραγματικές εκπομπές 145 g/km, τα PHEV εκπέμπουν μόλις 14% λιγότερο CO₂ σε σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (169 g/km).

Την προηγούμενη χρονιά, η διαφορά μεταξύ των εκπομπών των PHEV και των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 17%, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι εκπομπές των PHEV προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο εκείνες των συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα στοιχεία για τις πραγματικές εκπομπές συλλέχθηκαν μέσω συστημάτων παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου σε 220.000 plug-in υβριδικά οχήματα.

Η ΕΕ έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση των λεγόμενων «συντελεστών χρηστικότητας» (utility factors), προκειμένου να διορθώσει τις τιμές εκπομπών CO₂ και να περιορίσει σταδιακά την απόκλιση.