Επίσημο: Συμμαχία της BMW με Samsung και LG στις μπαταρίες

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία διευρύνει το δίκτυο προμηθευτών της, επιλέγοντας δύο μεγάλους νοτιοκορεατικούς ομίλους για τις μπαταρίες επόμενης γενιάς. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος της δεκαετίας.

Η BMW προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων, προσθέτοντας τη Samsung SDI και την LG Energy Solution στο δίκτυο προμηθευτών μπαταριών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής εταιρείας, οι δύο νοτιοκορεατικοί όμιλοι αναλαμβάνουν την προμήθεια κυψελών μπαταριών υψηλής τάσης έκτης γενιάς (Gen6), οι οποίες προορίζονται για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της BMW.

Η Samsung SDI θα προμηθεύει την BMW από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στην Ευρώπη, ενώ η LG Energy Solution θα αναλάβει την αντίστοιχη προμήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος της δεκαετίας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Περισσότεροι προμηθευτές και μικρότερη εξάρτηση από μία αγορά

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της BMW με την ονομασία «Local for Local», σύμφωνα με την οποία τα εξαρτήματα προμηθεύονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής των αυτοκινήτων.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τις αποστάσεις μεταφοράς, να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και κατασκευαστές.

Με τις νέες συνεργασίες, η BMW θα προμηθεύεται κυψέλες μπαταριών από τρεις εταιρείες στην Ευρώπη: την κινεζική CATL, την EVE Energy και την κορεατική Samsung SDI. Στις ΗΠΑ, προμηθευτής θα είναι η LG Energy Solution.

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Ο Nicolai Martin, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της BMW AG, αρμόδιος για τις προμήθειες και το δίκτυο προμηθευτών, επισήμανε ότι η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αγορών του ομίλου.

Πέντε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών

Η στρατηγική της τοπικής παραγωγής δεν περιορίζεται στις κυψέλες των μπαταριών. Η BMW έχει δημιουργήσει πέντε νέες εγκαταστάσεις συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης έκτης γενιάς, κοντά στα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων της.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Irlbach-Straßkirchen στη Γερμανία

Debrecen στην Ουγγαρία

Shenyang στην Κίνα

Woodruff στις Ηνωμένες Πολιτείες

San Luis Potosí στο Μεξικό

Η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ των προμηθευτών κυψελών, των εργοστασίων συναρμολόγησης μπαταριών και των μονάδων παραγωγής αυτοκινήτων αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επενδύει και στη δική της τεχνογνωσία στις μπαταρίες

Παράλληλα με τις συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, η BMW συνεχίζει να αναπτύσσει τη δική της τεχνογνωσία στην τεχνολογία των μπαταριών.

Για τον σκοπό αυτό διαθέτει κέντρα έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής δοκιμαστικών κυψελών και ανακύκλωσης στη Βαυαρία, με στόχο την εξέλιξη νέων τεχνολογιών και την ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών από χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η δημιουργία ολοκληρωμένων περιφερειακών οικοσυστημάτων παραγωγής μπαταριών απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, χρόνο και σταθερό βιομηχανικό και θεσμικό περιβάλλον.