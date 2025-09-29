Επίσημο: Τα αυτοκίνητα της Τουρκίας άρχισαν να πωλούνται στην Ευρώπη – Η τιμή τους

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg άρχισε να διαθέτει τα τετράτροχα προϊόντα της στην αγορά της Γερμανίας.

Ξεκίνησε με κάθε επισημότητα το εμπορικό ταξίδι της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας Togg στην Ευρώπη, με αφετηρία τη γερμανική αγορά όπου πλέον διατίθενται τα αμιγώς ηλεκτρικά T10X και T10F.

Αμφότερα τα μοντέλα, στις πισωκίνητες εκδόσεις με τη μικρή αυτονομία (RWD V1) έχουν τιμή 34.295 ευρώ, ενώ αντλούν κίνηση από ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 ίππων/350 Nm ροπής, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 52,4 kWh εξασφαλίζοντας εώς και 310 χλμ. (στον κύκλο WLTP) στο μικρομεσαίο SUV T10X και 335 χλμ. στο sedan T10F.

Η πισωκίνητη έκδοση του T10X με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 88,5 kWh μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση 523 χλμ., ενώ το T10F έχει αυτονομία 610 χλμ. Οι τιμές των εν λόγω εκδόσεων έχουν οριστεί στα 40.118 ευρώ.

Ενδεικτικά, το T10F φέρει ψηφιακό περιβάλλον 41,3 ιντσών, που εκτείνεται από άκρη σε άκρη και απαρτίζεται από πίνακα οργάνων 12,3” και οθόνη αφής 29”, ενώ υπάρχει και μία ακόμη οθόνη αφής 8” για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η Togg εισέρχεται στη μεγαλύτερη και εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά αυτοκινήτων της Γερμανίας, αναζητώντας νέες πηγές κερδοφορίας, ενώ σκοπεύει να συνεχίζει την εξαγωγική της δραστηριότητά στη Γαλλία και την Ιταλία.

Νωρίτερα η Togg είχε παρουσιάσει το πιο πρόσφατο τετράτροχο δημιούργημά της, T10F, στην έκθεση IAA Mobility 2025, στο Μόναχο.

Και τα δύο μοντέλα, τα οποία έχουν λάβει τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας τους Euro NCAP, αρχικά θα προσφερθούν στη Γερμανία σε μια παρτίδα 1.000 μονάδων, εκ των οποίων οι 600 προγραμματίζεται να παραδοθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Η Togg συνιστά μια κοινοπραξία μεγάλων ομίλων, μεταξύ των οποίων οι BMC, Zorlu Holding, Anadolu Group και Turkcell, καθώς και η Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας (TOBB).

Παράλληλα, κατά την ίδρυσή της υποστηρίχθηκε από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, δωρεάν παραχώρησης γης και χαμηλού κόστους δανεισμού.

Το περασμένο έτος, η Togg πούλησε στην Τουρκία περίπου 30.000 μονάδες του T10X, ενώ φέτος, σε επίπεδο 8μήνου έχει παραδώσει 21.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 42%.