Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Xiaomi πουλάει αυτοκίνητα εκτός Κίνας, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται το εμπορικό της λανσάρισμα και στην Ευρώπη.

Λίγες εβδομάδες πριν κλείσει το 2026, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία υποδέχεται επίσημα στις διεθνείς αγορές έναν νέο παίκτη. Η Xiaomi, το brand που ταυτίστηκε όσο λίγα με την έκρηξη των smartphone, βγάζει πλέον τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα έξω από τα σύνορα της Κίνας.

Αφετηρία της διεθνούς της επέκτασης αποτελούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η εταιρεία ξεκίνησε ήδη τη διάθεση των μοντέλων της σε συνεργασία με τον διανομέα Gargash Prime Automotive, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η γκάμα της Xiaomi στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η κινεζική φίρμα κάνει απόβαση στη Μέση Ανατολή με τρία μοντέλα: στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν SU7, πλαισιωμένο από το αμιγώς ηλεκτρικό SUV YU7, αλλά και το Skynomad, ένα plug-in υβριδικό SUV που προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, οι πρώτοι τυχεροί ιδιοκτήτες στα Εμιράτα θα παραλάβουν τα SU7 Standard, SU7 Ultra, YU7 Standard και Skynomad N70 Pro μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας θα ακολουθήσουν τον Φεβρουάριο του 2027.

Έπεται συνέχεια και στην Ευρώπη

Πέρα από το εμπορικό σκέλος, η είσοδος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργεί για τη Xiaomi ως ένα πεδίο δοκιμών. Αντί να στήσει από το μηδέν το δικό της δίκτυο λιανικής, η εταιρεία επέλεξε να βασιστεί στην εμπειρία ενός καταξιωμένου τοπικού συνεργάτη, δοκιμάζοντας στην πράξη τη διεθνή στρατηγική διανομής της πριν ανοίξει τα χαρτιά της για τις υπόλοιπες αγορές του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

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Όλα αυτά, βέβαια, αποτελούν τον προθάλαμο για τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται. Ο διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το 2027 είναι η χρονιά κατά την οποία η εταιρεία σκοπεύει να εισέλθει στις δυτικές αγορές, με την Ευρώπη να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της. Εκεί το στοίχημα θα είναι σαφώς πιο απαιτητικό, καθώς η Xiaomi δεν θα κληθεί μόνο να προσαρμοστεί σε αυστηρά κανονιστικά πλαίσια και να αναπτύξει εκτεταμένα δίκτυα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, αλλά και να κοιτάξει στα μάτια παραδοσιακούς κατασκευαστές που κυριαρχούν στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκίνησης εδώ και δεκαετίες.

Η αρχή στην Ευρώπη θα γίνει από τη Γερμανία, με τη μάρκα να έχει έρθει σε συμφωνία με τοπικές αντιπροσωπείες. Η Xiaomi διαθέτει ήδη ένα μεγάλο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Mόναχο, και θα συνεργαστεί με ομίλους όπως η LUEG Mobility GmbH, dealer της Mercedes-Benz, καθώς και η Emil Frey Germany, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πώλησης αυτοκινήτων της χώρας.