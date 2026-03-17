Επίσημο: Το Audi A2 επιστρέφει

Υπό την ονομασία A2 e-tron, το μοντέλο θα εντάσσεται στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, λειτουργώντας ως το εισαγωγικό σκέλος της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.

Έτοιμο για τη μεγάλη επιστροφή είναι το Audi A2, το οποίο θα τοποθετηθεί στη βάση της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας. Υπό την ονομασία “A2 e-tron”, θα αποκαλυφθεί το φθινόπωρο του 2026 και, όπως ανακοίνωσε η Audi, θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Ίνγκολσταντ της Γερμανίας.

Το Audi A2 e-tron θα σταδιοδρομήσει ως ένα compact μοντέλο – το μικρότερο στην ηλεκτρική οικογένεια της εταιρείας- που θα ενδείκνυται για αστικές μετακινήσεις.

«Οι πελάτες μας θέλουν ηλεκτρική κινητικότητα που να συναρπάζει στην καθημερινότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Gernot Döllner, ενώ πρόσθεσε: «Κάνουμε την είσοδο στον ηλεκτρικό κόσμο της Audi πιο εύκολη και πιο ουσιαστική από ποτέ».

Με το νέο A2 e-tron, η Audi στοχεύει σε ένα ευρύ διεθνές πελατολόγιο που δίνει έμφαση στη χρηστικότητα στην καθημερινή αστική χρήση, τη βιωσιμότητα, την υψηλή αποδοτικότητα και τη ψηφιακή συνδεσιμότητα, εξηγεί η μάρκα.

Η ονομασία αποτελεί σκόπιμη αναφορά στο Audi A2, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από περίπου 25 έτη, παντρεύοντας τον κόσμο των MPV με αυτόν των supermini. Κατά το γερμανικό brand, το αρχικό A2 πρωτοπόρησε τόσο σε επίπεδο αποδοτικότητας όσο και στην αστική κινητικότητα, και το A2 e-tron έχει ως στόχο να συνεχίσει αυτό το έργο στην ηλεκτρική εποχή.

Επιπλέον, η κατασκευή του μοντέλου στην έδρα της εταιρείας, στο Ίνγκολσταντ, υπογραμμίζει τη δέσμευση της άρκας για τον μετασχηματισμό των εργοστασίων της στη Γερμανία και την Ευρώπη. «Το A2 e-tron είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάρκα μας αλλά και για τη γερμανική μας έδρα.

»Με την παραγωγή μιας επιπλέον πλήρως ηλεκτρικής οικογένειας μοντέλων στο Ίνγκολστατ, διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας και προσφέρουμε ηλεκτρική κινητικότητα “made in Germany”», δήλωσε ο CEO της Audi.