Opel και Leapmotor υπέγραψαν συμφωνία για την εξέλιξη ενός νέου C-SUV, το οποίο θα συνδυάζει γερμανική σχεδίαση με κινεζική τεχνολογία. Η παραγωγή του θα γίνει στην Ισπανία, με το λανσάρισμα να προγραμματίζεται για το 2028.

Η Opel και η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Leapmotor διευρύνουν τη συνεργασία τους, υπογράφοντας επίσημη συμφωνία για την παραγωγή ενός νέου μοντέλου στην κατηγορία C.

Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της Opel, Florian Huettl, και ο επικεφαλής της Leapmotor, Zhu Jiangming.

Με αυτή τη συμφωνία, οι δύο συνεργάτες επιταχύνουν την ανάπτυξη ενός νέου συμπαγούς SUV. Στο έργο συνεργάζονται μηχανικοί από τις εγκαταστάσεις της Opel στο Rüsselsheim της Γερμανίας και της Leapmotor στη Hangzhou της Κίνας.

Ως βάση για το μελλοντικό μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Leapmotor B10. Το εγχείρημα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Stellantis, μητρικής εταιρείας της Opel, και της Leapmotor, καθώς και στο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο FaSTLAne 2030.

Συνδυασμός τεχνογνωσίας

Σύμφωνα με τον Florian Huettl, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συνδυαστούν οι τεχνογνωσίες και οι δυνατότητες εξέλιξης των δύο εταιρειών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης της Opel.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της Leapmotor, Zhu Jiangming, επισήμανε ότι οι δύο κατασκευαστές θα συνδυάσουν τις διαφορετικές τεχνολογικές τους δυνατότητες, ώστε να προσφέρουν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Opel επιδιώκει να εξηλεκτρίσει ταχύτερα τη γκάμα των μοντέλων της και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας.

Η παρουσίαση του νέου C-SUV έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τον σημερινό σχεδιασμό, για το 2028 και μετά, συμπληρώνοντας την υπάρχουσα γκάμα SUV της Opel, η οποία περιλαμβάνει σήμερα τα Mokka, Frontera και Grandland.

Σε τεχνικό επίπεδο, το νέο μοντέλο θα βασίζεται σε βασικά εξαρτήματα και στην αρχιτεκτονική της Leapmotor. Ωστόσο, η Opel θα συνεισφέρει με δικά της χαρακτηριστικά στην εξέλιξη του αυτοκινήτου, όπως:

Τον εξωτερικό σχεδιασμό.

Τη ρύθμιση της ανάρτησης και του πλαισίου.

Την εργονομία του εσωτερικού.

Τις δικές της τεχνολογικές λύσεις στον φωτισμό και στα καθίσματα.

Όσον αφορά την παραγωγή, οι δύο συνεργάτες θα αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ομίλου Stellantis.

Το νέο SUV θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο παράγονται ήδη το μικρό Opel Corsa, καθώς και η σπορ έκδοση Corsa GSE.

Με την επιλογή της Ισπανίας, η Opel αξιοποιεί τις υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες στην Ευρώπη και εντάσσει το κοινό εγχείρημα απευθείας στο ευρωπαϊκό δίκτυο εργοστασίων της.