Επίσημος συνεργάτης της Juventus η Yokohama

Η νέα συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας της Yokohama στην ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών.

Η Yokohama Rubber Co., Ltd. ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συμφωνίας της Yokohama Europe GmbH (YEU) με τη Juventus Football Club, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ιταλίας, ο οποίος συμμετέχει στη Serie A, την κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της χώρας. Η συμφωνία καθιστά τη Yokohama Επίσημο Συνεργάτη του ιταλικού συλλόγου.

Η νέα συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας της Yokohama στην ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στην Ευρώπη, η Yokohama ίδρυσε το 2023 εταιρεία πωλήσεων ελαστικών στην Ιταλία, μία από τις σημαντικότερες αγορές της ευρωπαϊκής αγοράς ελαστικών.

Η εταιρεία έχει, παράλληλα, ενισχύσει την παρουσία της και στον χώρο του αθλητισμού, καθώς από το 2024 αποτελεί Επίσημο Συνεργάτη Ελαστικών του ATP Tour, της κορυφαίας επαγγελματικής διοργάνωσης ανδρικού τένις.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στη σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων ελαστικών Yokohama στην Ευρώπη, ενώ η συνεργασία με τη Juventus FC έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή της μάρκας και να διευρύνει την απήχησή της σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Η Juventus FC ιδρύθηκε το 1897 στο Τορίνο και αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ιταλίας και της Ευρώπης. Έχει κατακτήσει 36 πρωταθλήματα Serie A, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, καθώς και 15 Κύπελλα Ιταλίας (Coppa Italia), επίσης αριθμό-ρεκόρ στη διοργάνωση. Στην ευρωπαϊκή της πορεία, η Juventus έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο UEFA Champions League και τρία Κύπελλα UEFA, που σήμερα είναι γνωστά ως UEFA Europa League, αποκτώντας εκατομμύρια φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συνεργασία με τη Juventus FC προσφέρει στη Yokohama σημαντική διεθνή προβολή, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yokohama θα έχει παρουσία στα επίσημα social media της Juventus FC, στο Allianz Stadium, έδρα της Juventus, καθώς και σε δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου με φιλάθλους, ενισχύοντας την επαφή της μάρκας με ένα ευρύ διεθνές κοινό.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί μέρος της ευρύτερης κατεύθυνσης της Yokohama για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην Ευρώπη, με έμφαση στις πωλήσεις των σειρών ADVAN και GEOLANDAR για SUV και pick-up οχήματα, καθώς και των χειμερινών ελαστικών και των ελαστικών διαστάσεων 18 ιντσών και άνω.

Η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά Yokohama στην ελληνική αγορά, από το 1957.