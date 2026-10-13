Επιστρέφει στην Αφρική η Formula 1 – Σε ποια χώρα

Ο πρώτος αγώνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας πίστας στην περιοχή Bugesera της Ρουάντα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Kigali.

Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική για πρώτη φορά από το 1993, καθώς η Ρουάντα θα φιλοξενεί αγώνες από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Για τη διοργάνωση του African Grand Prix υπογράφηκε συμφωνία διάρκειας 10 ετών, σηματοδοτώντας την επιστροφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού στην ήπειρο έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η συμφωνία αφορά το African Grand Prix, με την υποστήριξη του Visit Rwanda, και προβλέπει τη δημιουργία μιας ολοκαίνουργιας πίστας ειδικά σχεδιασμένης για αγώνες Formula 1.

Ο πρώτος αγώνας στη χώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας πίστας στην περιοχή Bugesera, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Kigali. Σύμφωνα με τη Formula 1, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, σημειώνει το Sky Sports.

Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Paul Kagame, ανακοίνωσε τη συμφωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Kigali.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026



«Η σημερινή ημέρα ανήκει στην Αφρική. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο διεξαγόταν χωρίς την παρουσία αυτής της ηπείρου.

Η Ρουάντα είναι υπερήφανη που θα φιλοξενήσει το Formula 1 African Grand Prix και θα μοιραστεί αυτή τη στιγμή με περισσότερους από 100 εκατομμύρια φιλάθλους σε ολόκληρη την Αφρική», δήλωσε.

Ιστορική στιγμή για τη Formula 1

Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή για το άθλημα».

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή παγκόσμια ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ρουάντα έχει αποδείξει την ισχυρή της δέσμευση για τη διοργάνωση ενός κορυφαίου αγώνα παγκόσμιου επιπέδου», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία αφορά και τη δημιουργία μιας διαρκούς παρακαταθήκης, την έμπνευση των νεότερων γενεών, την ανάπτυξη ταλέντων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Αφρική και πέρα από αυτήν.

Η Ρουάντα είχε ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά της τον Δεκέμβριο του 2024, όταν φιλοξένησε συνάντηση της FIA.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Stefano Domenicali, υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επιστροφής στην αφρικανική ήπειρο.

«Η Αφρική αποτελούσε ανέκαθεν μέρος του μέλλοντος της Formula 1. Από την αρχή, στόχος μας ήταν να επιστρέψουμε με τον σωστό τρόπο, με τον κατάλληλο συνεργάτη, μακροπρόθεσμη δέσμευση και ξεκάθαρο όραμα για ουσιαστικό αντίκτυπο», δήλωσε.

Η Formula 1 διευκρίνισε ότι περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία του πρώτου αγώνα, τα στάδια κατασκευής της πίστας και το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου θα ανακοινωθούν αργότερα.

Lewis Hamilton: «Η πιο όμορφη ήπειρος»

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton ασκεί εδώ και χρόνια πιέσεις για την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική.

Πριν από το Grand Prix της Σιγκαπούρης το περασμένο Σαββατοκύριακο, είχε δηλώσει:

«Για μένα, είναι η σημαντικότερη ήπειρος, για να είμαι ειλικρινής, η πιο όμορφη ήπειρος. Αγωνιζόμαστε σε όλες τις άλλες ηπείρους, εκτός από αυτήν, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό».

Ο Hamilton έχει επανειλημμένα ζητήσει δημόσια από τον Stefano Domenicali να δώσει προτεραιότητα στην προσθήκη ενός αγώνα στην Αφρική και εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις προσπάθειες του Ιταλού.

«Είναι κάτι για το οποίο ασκούσα πιέσεις στο παρασκήνιο και ο Stefano έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχει ταξιδέψει στην Αφρική πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και έχει συνομιλήσει με πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Ελπίζω, λοιπόν, να έχει σύντομα κάποια νέα για μένα», πρόσθεσε.

Πώς επηρεάζεται το καλεντάρι της Formula 1

Με την προσθήκη της Ρουάντα από την επόμενη δεκαετία, η Formula 1 θα διεξάγει αγώνες σε όλες τις κατοικημένες ηπείρους του πλανήτη.

Το καλεντάρι του 2027 περιλαμβάνει ήδη 24 αγώνες, ωστόσο τα συμβόλαια αρκετών πιστών λήγουν πριν από το 2030.

Η Πορτογαλία επιστρέφει στο πρόγραμμα το 2027, αλλά έχει εξασφαλίσει συμφωνία μόλις δύο ετών. Οι αγώνες στο Μεξικό και τη Σιγκαπούρη έχουν προς το παρόν συμφωνηθεί έως το 2028, ενώ το Grand Prix Ιαπωνίας έχει επιβεβαιωθεί έως το 2029.