Επιστρέφει στην Ευρώπη το Mitsubishi L200 – Πρώτη τιμή

Το Mitsubishi L200 επανέρχεται στο προσκήνιο της κατηγορίας των pick-up με diesel κινητήρα 204 ίππων και τετρακίνηση.

Η κατηγορία των pick-up, ένα segment που γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να αποκτήσει έναν νέο παίκτη που θέλει να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Το Mitsubishi L200 μπορεί να αποσύρθηκε από την αγορά της Ευρώπης το 2021, ωστόσο τώρα είναι έτοιμο να βρεθεί ξανά στις εκθέσεις της ιαπωνικής φίρμας, ώστε να τεθεί αντιμέτωπο με μοντέλα όπως το Ford Ranger και το Toyota Hilux.

Αποκλειστικά διπλοκάμπινο

Εμφανισιακά, το L200 είναι ουσιαστικά ίδιο με το τελευταίας γενιάς Triton, με μόνη εξαίρεση το σήμα στην πίσω πόρτα του χώρου φόρτωσης. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αγοραστές φαίνεται πως αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πολύ πιο περιορισμένη γκάμα, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά διπλοκάμπινες εκδόσεις.

Στο εσωτερικό, η πενταθέσια καμπίνα διατηρεί αρκετά λιτή αισθητική, παραμένοντας αμετάβλητη από την πρώτη εμφάνιση του Triton το 2023.

Diesel κινητήρας με 204 ίππους και τετρακίνηση

Κάτω από το καπό, το ευρωπαϊκών προδιαγραφών Mitsubishi L200 θα διατίθεται αποκλειστικά με έναν biturbo πετρελαιοκινητήρα 2,4 λίτρων, απόδοσης 204 ίππων και 470 Nm ροπής. Ανάλογα με την έκδοση, το μοτέρ θα συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης Easy Select 4WD, είτε με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης Super Select 4WD-II με κλείδωμα πίσω διαφορικού.

Στο μέλλον, το ιαπωνικό pick-up ενδέχεται προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας να αποκτήσει και κάποιο εξηλεκτρισμένο κινητήριο σύνολο, το οποίο πιθανότατα θα είναι δάνειο με το νέο Mitsubishi Pajero, με οποίο άλλωστε μοιράζεται πολλά μηχανικά μέρη.

Το Mitsubishi L200 θα φτάσει στις γερμανικές αντιπροσωπείες τον Νοέμβριο, με τιμές που θα ξεκινούν από τις 39.990 ευρώ.