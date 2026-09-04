Επιστροφή στα κέρδη για την BYD

Οι εξαγωγές παρέμειναν βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τις αποστολές στο εξωτερικό να σημειώνουν άνοδο 71% το πρώτο εξάμηνο.

Η BYD ανακοίνωσε την πρώτη τριμηνιαία αύξηση κερδών μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών που αντιστάθμισε τις αδύναμες εγχώριες πωλήσεις.

Παρόλα αυτά, η ανάκαμψη ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη, υστερώντας σε σχέση με τις προβλέψεις των Morgan Stanley, UBS, Citi, Deutsche Bank και CMBI, των οποίων οι εκτιμήσεις υποδήλωναν μέση αύξηση 48% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου έναντι αύξησης 30% που σημειώθηκε σε ετήσια βάση.

Αύξηση κερδών

Η BYD βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προώθησης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στο εξωτερικό, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς σε όλη την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από μια ολοένα και πιο γεμάτη εγχώρια αγορά.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 8,2 δισεκατομμύρια γιουάν (1,05 δισεκατομμύρια ευρώ) το δεύτερο τρίμηνο, τερματίζοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης και αντιστρέφοντας μια πτώση 55% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η BYD ανέφερε ότι το περιθώριο μικτού κέρδους της αυξήθηκε στο 18,85% το πρώτο εξάμηνο από 18,01% ένα χρόνο νωρίτερα, αποδίδοντας την αύξηση κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Οι εξαγωγές παρέμειναν βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τις αποστολές στο εξωτερικό να σημειώνουν άνοδο 71% το πρώτο εξάμηνο με περισσότερα από 790.000 οχήματα, αντιπροσωπεύοντας το 44% των συνολικών πωλήσεων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στις μηνιαίες αναφορές πωλήσεων της BYD

Η BYD έχει εντείνει την παγκόσμια επέκτασή της τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα με την επέκταση της παρουσίας της στην Ευρώπη, η εταιρεία λάνσαρε ένα ηλεκτρικό όχημα χαμηλού κόστους στην Ιαπωνία τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην δημοφιλή κατηγορία των μίνι αυτοκινήτων της χώρας.

Εγχώρια αγορά

Ωστόσο, στην εγχώρια αγορά, η BYD συνεχίζει να αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό.

Ενώ η πτώση των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά έχει αρχίσει να υποχωρεί τους τελευταίους μήνες, η συνολική ζήτηση οχημάτων παραμένει αδύναμη.

«Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να είναι αρνητική για την BYD, επειδή οι πωλήσεις οχημάτων μειώνονται και ο ανταγωνισμός στις τιμές παραμένει έντονος», δήλωσε ο Yale Zhang, διευθύνων σύμβουλος της ερευνητικής εταιρείας Automotive Foresight με έδρα τη Σαγκάη.