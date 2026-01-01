Επιστροφή στο Αρέζε για την εντυπωσιακή Alfa Romeo 33 Stradale

Το ιταλικό κομψοτέχνημα θα εκτίθεται στο μουσείο στο Αρέζε έως τις 6 Ιανουαρίου.

Στο μουσείο της Alfa Romeo στο Αρέζε θα βρίσκεται η 33 Stradale έως τις 6 Ιανουαρίου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες εκφράσεις της μάρκας.

Είναι η δεύτερη φορά που το μοντέλο εκτίθεται στο Μουσείο, μετά την επίσημη αποκάλυψή του στις 30 Αυγούστου 2023. Η επιστροφή της 33 Stradale στην Ιταλία, ακολουθεί μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου αποτέλεσε το επίκεντρο σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές αυτοκινητικές εκδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Το αυτοκίνητο εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ενότητας «Timeline», δίπλα στο μοντέλο της που χρησιμοποιήθηκε στην αεροδυναμική σήραγγα. Με αυτό τον τρόπο, η Alfa Romeo θέλει να αναδείξει τον βαθύ δεσμό ανάμεσα στην αεροδυναμική μελέτη, τον σχεδιασμό και τις επιδόσεις που ενσαρκώνει η νέα 33 Stradale.

Η 33 Stradale θα παραχθεί σε μόλις 33 κομμάτια και σηματοδοτεί την επιστροφή ενός εμβληματικού μοντέλου, εμπνευσμένου από τη θρυλική έκδοση της δεκαετίας του 1960 και από το αγωνιστικό Tipo 33.

Κινείται έναν V6 διπλά υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 630 ίππων που εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις: επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 333 χλμ./ώρα.