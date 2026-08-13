Επτά νέα SUV σχεδιάζει να λανσάρει τα επόμενα χρόνια η Maruti

Η Maruti πούλησε 2,42 εκατομμύρια οχήματα, αριθμός ρεκόρ, και εξήγαγε 447.000 μονάδες, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό, το οικονομικό έτος 2026.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας, η Maruti Suzuki India, ανοίγει νέα σελίδα αναμένοντας ότι η εγχώρια αγορά επιβατικών οχημάτων θα αυξηθεί σε 6,1 εκατομμύρια-6,3 εκατομμύρια μονάδες έως το οικονομικό έτος 2030-31, λόγω της αναζωπύρωσης της ζήτησης για μικρά αυτοκίνητα και ενός ισχυρότερου τμήματος SUV, δήλωσε ο πρόεδρος R.C. Bhargava.

Η Maruti επανεκτιμά τους πενταετείς στόχους ανάπτυξής της, καθώς αναμένει ότι ο τομέας των μικρών αυτοκινήτων θα επεκταθεί σημαντικά ταχύτερα από ό,τι τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Maruti πούλησε 2,42 εκατομμύρια οχήματα, αριθμός ρεκόρ, και εξήγαγε 447.000 μονάδες, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό, το οικονομικό έτος 2026, και αναμένει να φτάσει στο επόμενο ορόσημο πωλήσεων ενός εκατομμυρίου μονάδων νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 350 δισεκατομμύρια ρουπίες (4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αυξήσει την ετήσια παραγωγική της ικανότητα σε 3,65 εκατομμύρια οχήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Maruti ενέκρινε μια αρχική επένδυση 5,61 δισεκατομμυρίων ρουπιών για την εγκατάσταση τεσσάρων μονάδων βιοαερίου στο πλαίσιο της στρατηγικής της για καθαρή ενέργεια. Ο Bhargava δήλωσε ότι το βιοαέριο θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και να υποστηρίξει τους στόχους μηδενικών εκπομπών της Ινδίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Hisashi Takeuchi δήλωσε ότι η Maruti σχεδιάζει να λανσάρει επτά νέα SUV τα επόμενα πέντε έως έξι χρόνια για να ενισχύσει την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.