Έρχεται η πιο περιπετειώδης έκδοση του MINI Countryman

Το μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Έτοιμη να διευρύνει την οικογένεια του Countryman με μια πιο σκληροτράχηλη έκδοση φαίνεται ότι είναι η MINI.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υποβάλλει το συγκεκριμένο μοντέλο σε δοκιμές στα Βραχώδη Όρη των ΗΠΑ, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες στις οποίες το μοντέλο είναι ντυμένο με καμουφλάζ.

Από τις φωτογραφίες φαίνεται ότι διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ογκώδη ελαστικά για οδήγηση εκτός δρόμου και σκηνή στην οροφή.

«Τα μεγάλα υψόμετρα, οι χαλαρές επιφάνειες του εδάφους και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες δημιουργούν προκλήσεις που δεν μπορούν να αναπαραχθούν πλήρως σε συμβατικές εγκαταστάσεις δοκιμών. Κάθε χιλιόμετρο που διανύεται συμβάλλει στη διασφάλιση ότι το όχημα παραμένει ικανό και σίγουρο για τον εαυτό του, όπου κι αν οδηγήσει η περιπέτεια», αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της εταιρείας.

Η περιπετειώδης έκδοση του MINI Countryman θα αποκαλυφθεί τον προσεχή Οκτώβριο.