Έρχεται η πιο σκληροπυρηνική έκδοση της Aston Martin Vantage

Κάτι «καυτό» ετοιμάζει η Aston Martin χρησιμοποιώντας τη μαγιά της επιτυχημένης Vantage.

Η Aston Martin έχει στα σκαριά μια από τις πιο ακραίες εκδοχές της σύγχρονης ιστορίας της Vantage, με νεότερες κατασκοπευτικές φωτογραφίες από την γερμανική πίστα-ειδική διαδρομή του Nurburgring να αποκαλύπτουν ένα πρωτότυπο που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι άλλος από την παρουσία όχι τεσσάρων, αλλά οκτώ στο σύνολο απολήξεων του συστήματος εξαγωγής – στοιχείο που από μόνο του προϊδεάζει για κάτι πολύ πιο σκληροπυρηνικό από τη στάνταρ εκδοχή.

Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, το καμουφλαρισμένο πρωτότυπο δείχνει ξεκάθαρα ότι η βρετανική εταιρεία εξελίσσει μια πιο ακραία παραλλαγή της Vantage που θα εστιάζει αποκλειστικά στη χρήση σε πίστα. Κατά πάσα πιθανότατα η έλευση ενός τέτοιου μοντέλου θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή εμβληματικών ονομασιών όπως οι RS και AMR. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία οκτώ απολήξεων στο πίσω μέρος δεν αποτελεί απλώς ένα σχεδιαστικό τρικ, αλλά μια σαφή ένδειξη σημαντικών μηχανικών αλλαγών.

Πέρα από το εντυπωσιακό πίσω μέρος, το πρωτότυπο που εθεάθη στην «Πράσινη Κόλαση» φέρει ταυτόχρονα εμφανείς παρεμβάσεις στον τομέα της αεροδυναμικής. Χαρακτηριστική εδώ είναι η παρουσία μιας μεγάλης, σταθερής πίσω πτέρυγας, η οποία συνδυάζεται με ακόμα πιο επιθετικά αεροδυναμικά βοηθήματα. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν το «σενάριο» ότι πρόκειται για μια έκδοση με σαφή προσανατολισμό για χρήση στην πίστα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα τεχνικά στοιχεία για τη νέα δημιουργία της Aston Martin, η οποία δείχνει καθ’ όλα έτοιμη να συνεχίζει την παράδοση δημιουργίας πιο «σκληροπυρηνικών» εκδόσεων με βάση την Vantage που λειτουργούν ως τεχνολογική βιτρίνα. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν οι οκτώ απολήξεις του συστήματος εξαγωγής θα περάσουν αυτούσιες στην παραγωγή ή αν πρόκειται για ένα στοιχείο που υιοθετείται μόνο κατά τη διαδικασία εξέλιξης του μοντέλου.