Έρχεται νέος φόρος ανά χιλιόμετρο χρήσης με φόντο τα EVs

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται ήδη η ανάγκη εισαγωγής ενός νέου φόρου στα αυτοκίνητα προκειμένου να καλυφθεί η αναπόφευκτη «μαύρη τρύπα» στα κρατικά έσοδα καθώς οι οδηγοί μεταβαίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με προτάσεις μελών του κοινοβουλίου στη Μ. Βρετανία, αλλά και ουκ ολίγων υπηρεσιακών στελεχών στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να φορολογήσουν τους αυτοκινητιστές με βάση τα χιλιόμετρα που διανύουν καθώς μειώνεται, έστω και αργούς ρυθμούς, η ζήτηση για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα από τα οποία το κράτος αντλεί κάθε χρόνο υψηλά ποσά μέσω της φορολόγησης των καυσίμων που καταναλώνουν.

Πολιτικοί, αλλά και πολλοί ακόμα επίσημοι φορείς στο Ην. Βασίλειο, μιλούν ανοιχτά πλέον για το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου «φόρου ανά χιλιόμετρο χρήσης» επισημαίνοντας ταυτόχρονα με έμφαση ότι αν δεν ληφθούν μέτρα ήδη από φέτος, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «μαύρη τρύπα» ύψους 35 δισεκατομμυρίων λιρών.

Από τη μεριά του, το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας ξεκαθάρισε ότι τα φορολογικά έσοδα «θα συμβαδίζουν με τις αλλαγές που προκαλούνται από την απορρόφηση ηλεκτρικών οχημάτων», δήλωση που αν μη τι άλλο σχεδόν προδικάζει μια εξέλιξη που σχετίζεται με την επιβολή του νέου φόρου που θα λαμβάνει υπόψη τα διανυθέντα ανά όχημα χιλιόμετρα.

Το σκεπτικό γύρω από μια πιθανή απόφαση για επιβολή φόρου ανά χιλιόμετρο χρήσης είναι ότι οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων που τροφοδοτούνται από βενζίνη και ντίζελ θα απαγορευτούν στο Ην. Βασίλειο από το 2030.

Συνολικά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο αντίστοιχος στα καύσιμα που πληρώνουν οι αυτοκινητιστές στην… αντλία, έχουν ως αποτέλεσμα το κράτος να εισπράττει σε ετήσια βάση περί τα 35 δισεκατομμύρια λίρες, την ώρα που κανένας άλλος αντίστοιχος φόρος δεν επιβάλλεται αυτή τη στιγμή στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Οι βουλευτές της χώρας εξέφρασαν την άποψη ότι «θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρέωσης με βάση το πόσα χιλιόμετρα οδηγούν οι χρήστες», αξιοποιώντας τεχνολογίες που σχετίζονται με την «παρακολούθηση» των κινήσεων των αυτοκινήτων.

«Οι αυτοκινητιστές θα πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ή λιγότερο από ό,τι σήμερα», ανέφεραν οι βουλευτές της χώρας.

Προς το παρόν, το όλο ζήτημα βρίσκεται σε επίπεδο προτάσεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, πολλές είναι οι ομάδες αυτοκινητιστών που πιστεύουν ότι οι οδηγοί πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους όσο τα διανυθέντα χιλιόμετρα αυξάνονται.

Ωστόσο, τα ερωτήματα που εγείρονται εδώ είναι πολλά: ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για την επιβολή του φόρου, ποιος θα την παρέχει και ποιες διαβεβαιώσεις μπορούν να δοθούν για το απόρρητο των καταναλωτών/οδηγών, δεδομένου του όγκου αλλά και του είδους των δεδομένων που θα συλλέγονται;

Σημαντικό εδώ είναι και το εξής: πώς θα μπορέσει να λειτουργεί ένας τέτοιος φόρος παράλληλα με τους ήδη υπάρχοντες που αφορούν το στόλο των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων;

Ένα ακόμα ζήτημα αφορά και τον χρόνο που θα αποφασιστεί η επιβολή του εν λόγω φόρου. Αν αυτό συμβεί πολύ νωρίς, τότε πιθανόν να αποτρέψει πολλούς από το να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Από την άλλη, η καθυστερημένη υιοθέτησή του θα μπορούσε επιφέρει μεγάλες αντιδράσεις από οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουν συνηθίσει να μην φορολογούνται.

Ο Huw Merriman, πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών στο Ην. Βασίλειο, δήλωσε ότι εάν η κυβέρνηση δεν ενεργήσει άμεσα «η απώλεια δύο μεγάλων πηγών φορολογίας από τα αυτοκίνητα θα αφήσει μια μεγάλη μαύρη τρύπα στα δημόσια οικονομικά».

Και προσέθεσε:

«Πρόκειται για το 4% της συνολικής φορολογίας. Από τα 35 δισεκατομμύρια, τα 7 δισεκατομμύρια ‘επιστρέφουν’ στους δρόμους. Επομένως, τα χρήματα που πάνε σε σχολεία και νοσοκομεία μπορεί να μειωθούν εάν οι αυτοκινητιστές δεν συνεχίσουν να πληρώνουν. Οι καθαρές, μηδενικές εκπομπές δεν σημαίνει μηδενικά φορολογικά έσοδα».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της χώρας δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τους φόρους αυτοκινήτων θα συμβαδίζουν με τις αλλαγές που επιφέρει η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, διατηρώντας παράλληλα τη μετάβαση προσιτή για τους καταναλωτές.

«Θα ανταποκριθούμε πλήρως στις συστάσεις της επιτροπής σε εύθετο χρόνο».

Από τη μεριά του, ο διευθυντής του RAC, Steve Gooding, δήλωσε:

«Ξεχάστε το 2050. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι τα έσοδα από τα τέλη καυσίμων μόνο από τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως από το 2028, λόγω της επιτάχυνσης των πωλήσεων αυτοκινήτων με μπαταρία.

«Οι οδηγοί που επιλέγουν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα αξίζουν να γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει – ιδιαίτερα εάν η υπόσχεση για φθηνό κόστος ανά χιλιόμετρο πρόκειται να υπονομευθεί από μια μελλοντική φορολογική αλλαγή».

Ο Steve Gooding πρόσθεσε ότι το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να ενεργήσει έγκαιρα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπο με «μια λυσσαλέα αντίδραση από τους οδηγούς που επέλεξαν να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσδοκώντας να εξοικονομήσουν χρήματα».

Η Silviya Barrett, επικεφαλής της Campaign for Better Transport, δήλωσε: «Η φορολόγηση με βάση την απόσταση που διανύθηκε και το πόσο ρυπογόνο είναι ένα όχημα, μπορεί να είναι ένα πιο δίκαιο σύστημα για όλους. Μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να ενθαρρύνει τη στροφή σε πιο πράσινες επιλογές, όπου είναι δυνατόν».

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα θέμα που σύντομα θα δούμε να συζητείται ανοιχτά ανά τον κόσμο – και όχι μόνο στα αυστηρά γεωγραφικά όρια της γηραιαίας ηπείρου…

Φωτογραφίες: Eurokinissi