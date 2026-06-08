Έρχεται στην Ευρώπη το Dodge Charger

Το Dodge Charger, ένα από τα πιο εμβληματικά muscle car όλων των εποχών, θα γίνει σύντομα διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για έξι δεκαετίες, το Dodge Charger αποτελεί μια από τις πιο αγνές εκφράσεις της αμερικανικής αυτοκινητιστικής κουλτούρας.

Τώρα, προς τιμήν της 60ής επετείου του Dodge Charger που συμπληρώνεται φέτος, το αυτοκίνητο αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην μακρόχρονη ιστορία του.

«Η επιστροφή του Charger στην Ευρώπη είναι μια σημαντική στιγμή για τη μάρκα», δήλωσε ο Fabio Catone, επικεφαλής της μάρκας της Dodge Ευρώπης. «Σημαίνει την επαναφορά ενός αδιαμφισβήτητου αμερικανικού μοντέλου στους πελάτες που εκτιμούν τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα. Το Charger πάντα είχε ως στόχο να ξεχωρίζει και αυτή η στάση είναι ακριβώς αυτό που καθορίζει την επιστροφή του.»

Σε βενζίνη και ηλεκτρικό

To Dodge Charger διατίθεται αυτήν τη στιγμή στις ΗΠΑ στην 8η γενιά του είτε ως 2θυρο coupe είτε ως 4θυρο σεντάν και τα διαθέσιμα κινητήρια σύνολά του αποτελούνται από επιλογές βενζίνης και ρεύματος.

Στην βενζινοκίνητη «Sixpack» έκδοση, το Charger έχει στο μηχανοστάσιό του τον 6κύλινδρο κινητήρα «Hurricane» χωρητικότητας 3,0 λίτρων που αποδίδει 420 ίππους στην έκδοση R/T ή 550 ίππους στην Scat Pack.

Όσον αφορά το ηλεκτρικό Charger Daytona, η ισχύς ανέρχεται στους 670 ίππους και τα 850 Nm ροπής στην έκδοση «Scat Pack» χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε άξονα) που αντλούν ενέργεια από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χημεία Li-NMC και μεικτή χωρητικότητα 100,5 kWh.

Στη γκάμα υπάρχει και με μια ακόμη ηλεκτρική επιλογή «R/T» με ισχύ 536 ίππους, χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία. Όλες οι εκδόσεις είναι τετρακίνητες.