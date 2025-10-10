Έρχεται το ηλεκτρικό Renault Twingo E-Tech Electric

Λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού, η Renault έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο teaser που αποκαλύπτει μια νοσταλγική διάθεση στη σχεδίασή του.

Στις 6 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να γίνει η αποκάλυψη του νέου Renault Twingo. Αυτή θα είναι η τέταρτη γενιά του μικρού αυτοκινήτου πόλης, που αλλάζει χαρακτήρα, όσον αφορά τα μηχανολογικά του μέρη, καθώς θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό.

Έτσι, θα έρθει να συμπληρώσει τη γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων της Renault, δίπλα στο 5 E-Tech και 4 E-Tech, όσον αφορά την τεχνολογία κίνησης, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις τοποθετείται κάτω από τα προαναφερθέντα, αλλά και το νέο Clio.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να έχει τιμή πέριξ των 20.000 ευρώ και ίσως ελαφρώς πιο κάτω, που θα το καταστήσει ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της αγοράς. Απέναντί του θα έχει το νέο BYD Dolphin Surf από την Κίνα, αλλά και το κορεατικό Hyundai Inster, που διακρίνονται για τη μικρές διαστάσεις τους, αλλά και τον προσιτό χαρακτήρα τους.

Σχεδιαστικά, από τις πρώτες ενδεικτικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Reanult, το νέο Twingo ακολουθεί μια πιο νοσταλγική διάθεση, με παραπομπές στο μοντέλο πρώτης γενιάς. Αυτό μαρτυρούν τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα, με τα… φρύδια στο πάνω μέρος εμπρός και τα παρόμοιας σχεδίασης ελλειπτικά πίσω.

Σε συνδυασμό με τα LED φώτα, το αποτέλεσμα που δίνουν είναι νεανικό και φρέσκο, κάτι που θα υποστηρίξει και με τις υπόλοιπες επιμέρους λεπτομέρειές του. Σε αντίθεση όμως με το Twingo πρώτης γενιάς που ήταν 3θυρο, το νέο θα είναι 5θυρο δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα και την άνεση.

Στο εσωτερικό αναμένεται να ακολουθήσει τη σχεδιαστική προσέγγιση των αδελφών μοντέλων 5 και 4, με οθόνη 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και 7 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Το επερχόμενο Renault Twingo E-Tech electric αναμένεται να εφοδιάζεται με μπαταρία 40 kWh που θα του χαρίζει αυτονομία που θα ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα, με την απόδοση 70 kW (95 ίπποι). Το λανσάρισμα αναμένεται να γίνει μέσα στο 2026.