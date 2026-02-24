Έρχεται το «καυτό» Opel Corsa GSe

H Opel δίνει μια πρώτη γεύση της κορυφαίας έκδοσης του ηλεκτρικού Corsa.

Η Opel ετοιμάζεται να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά ονόματα και οχήματα της αυτοκινητιστικής κουλτούρας της. Και συγκεκριμένα, ένα «καυτό», μικρό και αμιγώς ηλεκτρικό χάτσμπακ που θα βασίζεται στο Corsa, τον Βενιαμίν της γκάμας της.

Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το νέο Corsa GSE θα λανσαριστεί μέσα στο 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σε μια κατηγορία που είχε εγκαταλείψει εδώ και χρόνια και πλέον… αναζωπηρώνεται χάρη στην έλευση και άλλων μοντέλων με ανάλογο χαρακτήρα, όπως το Peugeot 208 GTi.

Το Corsa GSE – ή αλλιώς το Corsa Grand Sport Electric – θα είναι η δεύτερη αντίστοιχη έκδοση μετά το Mokka GSE που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Ισπανία για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου χρόνου.

Αν και η Opel έχει δημοσιοποιήσει μόνο μια teaser εικόνα, χωρίς να αποκαλύπτει περαιτέρω τεχνικά στοιχεία, από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι το νέο Corsa GSE θα μοιράζεται πολλά από τα μηχανικά στοιχεία με το μεγαλύτερο Mokka GSE. Το τελευταίο εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που αποδίδει 280 ίππους – ισχύς που κάλλιστα θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο επερχόμενο Corsa GSE επίδοση για την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα κάτω από 6 δλ.

Φυσικά, η εξωτερική σχεδίαση του ηλεκτρικού Corsa GSE θα ξεχωρίζει σε σχέση με τα ταπεινότερα μοντέλα της γκάμας Corsa με προσθήκες όπως οι 18άρες ζάντες ελαφρού κράματος και τα πιο επιθετικά στυλιστικά στοιχεία.