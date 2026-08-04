Ο υπόγειος γίγαντας παίρνει μορφή – Έρχεται το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο (+video)

Η διάνοιξη της σήραγγας σηματοδοτεί τη σύγκλιση δύο εργοταξίων που προχωρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Αυστρία και η Ιταλία έφτασαν σε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην κατασκευή της σήραγγας Μπρένερ (Brenner Base Tunnel -BBT), αφού οι δύο κύριες σήραγγες της μελλοντικής σιδηροδρομικής γραμμής διανοίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα κάτω από τις Άλπεις.

Η διάνοιξη, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου, σηματοδοτεί την πρώτη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση μέσω των δύο κύριων τμημάτων της σήραγγας και αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προόδου για ένα από τα μεγαλύτερα έργα σιδηροδρομικής υποδομής της Ευρώπης, σημειώνει το railwaypro.com.

Θα έχει μήκος 55 χλμ. συνδέοντας την περιοχή του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία με τη Φορτέτσα στην Ιταλία. Σε συνδυασμό με τη σήραγγα Inntal, η οποία αποτελεί τμήμα της υφιστάμενης παράκαμψης του Ίνσμπρουκ, η σήραγγα Μπρένερ θα φτάσει σε μήκος τα 64 χιλιόμετρα, καθιστώντας την τη μακρύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο.

Η ιστορική στιγμή έλαβε χώρα στο τμήμα κατασκευής H53 Pfons–Brenner στην αυστριακή πλευρά, όπου αφαιρέθηκαν τα τελευταία στρώματα βράχου που χώριζαν την Αυστρία από την Ιταλία και στις δύο κύριες σήραγγες. Στις 10:35 ολοκληρώθηκε η τελική διάνοιξη, επιτρέποντας στους εργάτες και τους υπεύθυνους του έργου να περάσουν για πρώτη φορά μέσω των νέων σηράγγων στην Ιταλία, όπου συναντήθηκαν με τους Ιταλούς συναδέλφους τους.

Αυτό το ορόσημο συνδέει τις κύριες σήραγγες που εκσκαφήθηκαν στην Αυστρία με εκείνες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο ιταλικό τμήμα κατασκευής H61 Mules 2–3, περίπου 1.400 μέτρα κάτω από το πέρασμα του Μπρένερ. Μετά τη διάνοιξη της διερευνητικής σήραγγας τον Σεπτέμβριο του 2025, η Αυστρία και η Ιταλία συνδέονται πλέον μέσω και των δύο κύριων σιδηροδρομικών σηράγγων.

«Με τη σύνδεση των δύο κύριων σηράγγων, το έργο μας έχει φτάσει σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Στο μέλλον, τα εμπορευματικά και επιβατικά τρένα που θα ταξιδεύουν μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας θα διέρχονται από εδώ. Αυτή η επιτυχία αποτελεί μια αξιοσημείωτη απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν δύο χώρες συνεργάζονται με στόχο ένα κοινό σκοπό. Το έργο έχει πολλά ονόματα, αλλά πάνω απ’ όλα φέρει την υπογραφή των ανθρώπων που το έχτισαν μέρα με τη μέρα», δήλωσαν οι Martin Gradnitzer και Umberto Lebruto, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BBT SE.

#GRUPO33 INTERNACIONALES Austria e Italia unieron los frentes de excavación del túnel del Brennero, una megaobra bajo los Alpes que reducirá tiempos de viaje y el tránsito de camiones. #Europa #Italia #Austria pic.twitter.com/EnogmqyaRi — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 31, 2026

Δύο μέθοδοι εκσκαφής, ένας κοινός στόχος

Η διάνοιξη σηματοδοτεί επίσης τη σύγκλιση δύο εργοταξίων που προχωρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο εδώ και αρκετά χρόνια. Από την ιταλική πλευρά, οι σήραγγες ανοίχθηκαν με τη χρήση των μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων «Virginia» και «Flavia», ενώ το αυστριακό τμήμα κατασκευάστηκε με συμβατικές μεθόδους διάτρησης και ανατίναξης.

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε επίσης στην εξαιρετική ακρίβεια των τοπογραφικών μετρήσεων. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκσκαφής της διερευνητικής σήραγγας κατέγραψαν απόκλιση μόλις λίγων εκατοστών κατά τη διάνοιξη του 2025, ενώ η ευθυγράμμιση που επιτεύχθηκε κατά τη σύνδεση των κύριων σηράγγων ήταν ακόμη πιο ακριβής.

«Η κατασκευή σηράγγων σημαίνει ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του έργου, το βουνό μας έβαζε συνεχώς σε δοκιμασία με απρόβλεπτες συνθήκες. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς την κοινοπραξία ARGE H53, που αποτελείται από τις εταιρείες PORR και Marti, καθώς και προς την ομάδα επίβλεψης του εργοταξίου, για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους», δήλωσε ο Michael Knapp, Διευθυντής Έργου για το τμήμα H53 Pfons–Brenner.

The two main tubes of the Brenner Base Tunnel are now connected beneath the Austrian–Italian border. The 64 km underground railway is designed to increase Alpine rail capacity and shift more freight from road to rail. Read more: https://t.co/VEvlZbaXpg#BrennerBaseTunnel… pic.twitter.com/f2P0GGU3xm — RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) July 29, 2026

Ο Alessandro Marottoli, Διευθυντής Έργου για το ιταλικό τμήμα H61 Mules, υπογράμμισε επίσης τη σημασία αυτού του επιτεύγματος. «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ακόμη ιστορική στιγμή για αυτό το έργο. Το γεγονός ότι η Ιταλία και η Αυστρία συνδέονται πλέον μέσω τριών σηράγγων αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα του BBT, η οποία εργάζεται ακούραστα και στις δύο πλευρές των συνόρων με κοινό στόχο», ανέφερε.

Οι εκπρόσωποι του έργου τόνισαν ότι οι πραγματικοί ήρωες πίσω από αυτό το επίτευγμα είναι οι ανθρακωρύχοι, οι πυροτεχνουργοί, οι χειριστές μηχανημάτων, οι ηλεκτρολόγοι, οι τοπογράφοι, οι γεωλόγοι, οι ειδικοί ασφάλειας και οι μηχανικοί που έχουν περάσει χρόνια εργαζόμενοι υπό μερικές από τις πιο απαιτητικές συνθήκες στα βάθη των Άλπεων.

Μετά από αυτό το τελευταίο ορόσημο, οι εργασίες θα συνεχιστούν προς το Ίνσμπρουκ, όπου οι μηχανές διάνοιξης σηράγγων «Wilma» και «Olga» θα ολοκληρώσουν την εκσκαφή των υπόλοιπων τμημάτων των κύριων σηράγγων. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, ολόκληρο το σιδηροδρομικό σύστημα της Σήραγγας του Μπρένερ θα είναι πλήρως συνδεδεμένο, φέρνοντας το έργο ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη λειτουργίας του και μετατρέποντας τον διάδρομο Αυστρίας–Ιταλίας σε μία από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές διαδρομές της Ευρώπης τόσο για τη μεταφορά επιβατών όσο και για τη μεταφορά εμπορευμάτων.