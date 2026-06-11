Προ των πυλών βρίσκεται το νέο Hyundai i20, το οποίο σε αυτή τη φάση βρίσκεται στο στάδιο εξέλιξης.

Η τέταρτη γενιά του i20 βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης, με την άφιξη της να αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το κορεατικό supermini, το οποίο θα αλλάξει σημαντικά σε σχεδίαση, υιοθετώντας τη νέα φιλοσοφία της Hyundai.

Με πιο αιχμηρή αισθητική, που δείχνει καθαρά επηρεασμένη από το σύνολο της γκάμας της κορεατικής μάρκας, το επερχόμενο i20 θα είναι πιο τολμηρό σε προσέγγιση από το υπάρχον. Ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί επίσημα κάποια στοιχεία του, παρά μόνο αυτή η ενδεικτική, σκοτεινή φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα και αφορά το εμπρός μέρος του.

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται αμυδρά η σιλουέτα του και περισσότερο η σχεδίαση των φωτιστικών σωμάτων, που ακολουθεί μια πιο μοντέρνα προσέγγιση, με περισσότερες ακμές. Παράλληλα, η μάσκα φαίνεται να έχει κατέβει πιο χαμηλά και πιο κοντά στον προφυλακτήρα, όπως συμβαίνει στα ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα της Hyundai.

Κάτι ανάλογα εντυπωσιακό θα πρέπει να περιμένουμε και για το πίσω μέρος του νέου i20. Αναμένεται να έχει πλήρως ανασχεδιασμένα φώτα, που θα δημιουργούν μια νέα ταυτότητα στο μοντέλο, ειδικά τη νύχτα.

Σημαντικές αναβαθμίσεις αναμένεται να έχει και το εσωτερικό του κορεατικού supermini. Το περιβάλλον θα είναι πλήρως ψηφιακό, με δύο οθόνες που θα ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια πιο hi-tech εικόνα στην καμπίνα. Επιπλέον, βελτιωμένη αναμένεται να είναι και η ποιότητα, με χρήση πιο καλών υλικών.

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Προσοχή θα δοθεί και στον τομέα της άνεσης στο δρόμο, με καλύτερη ανάρτηση που θα προσφέρει βελτιωμένα επίπεδα ποιότητας κύλισης και άνεσης, αλλά και λιγότερο θόρυβο στο εσωτερικό, που θα σημαίνει ότι το νέο i20 θα έχει πιο ταξιδιάρικο χαρακτήρα.

Η ώρα για αμιγώς ηλεκτρικό i20 δεν έχει φτάσει ακόμα, αφού η Hyundai θα συνεχίσει να το προσφέρει με τη γνωστή, αλλά βελτιωμένη γκάμα θερμικών κινητήρων. Έτσι, ο τούρμπο 1.0 T-GDI, με χρήση ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος, ενώ δεν αποκλείεται να διατηρηθεί στη γκάμα και ο ατμοσφαιρικός 1.2 MPI, έτσι να διατηρηθεί το προσιτό του χαρακτήρα του μοντέλου.

Όσον αφορά την άφιξή του, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα κάποια ημερομηνία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε νεότερα μέχρι το τέλος του 2026 ή το αργότερο στις αρχές του 2027.