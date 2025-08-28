Έρχεται το νέο Renault Clio – Πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια

Το best-seller της Renault τα τελευταία χρόνια περνάει στην 6η του γενιά, η οποία θα συστηθεί στον κόσμο της αυτοκίνησης στην IAA Mobility 2025.

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Ευρώπης έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια το Renault Clio, αποτελώντας βασικό πυλώνα της γκάμας της γαλλικής μάρκας από το 1990. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το Clio συνέχισε να καταγράφει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες των μηχανικών της Renault για την εξέλιξη ενός φιλικού στον χρήστη, ευκολοδήγητου και προικισμένου με σύγχρονες τεχνολογίες μοντέλου.

Σε λίγες μέρες θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το γαλλικό supermini, μιας και θα παρουσιαστεί η 6η του γενιά στην IAA Mobility 2025. Ειδικότερα, η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στο Μόναχο, σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Η παρουσίαση του νέου μοντέλου θα είναι διαθέσιμη ζωντανά, αλλά και σε επανάληψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εκδηλώσεων της Renault.

Παρουσίαση στο κοινό από τις 9 Σεπτεμβρίου

Από την Τρίτη 9 έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η Renault θα παρουσιάζει το νέο Clio στο κοινό στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου. Δίπλα στο best-seller της μάρκας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και τα νέα Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric.

Τα τρία αυτά νέα μοντέλα θα πλαισιώνονται από δύο ακόμη σημαντικές παρουσίες που προϊδεάζουν για το μέλλον της Renault.

Το υφιστάμενο Renault Clio ξεχωρίζει -μεταξύ άλλων- για την ιδιαίτερα πλήρη γκάμα κινητήρων, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, διπλού καυσίμου (LPG/βενζίνη), ντίζελ και full-hybrid (E-Tech).

Στην έκδοση E-Tech, με τεχνολογία προερχόμενη από τη Formula 1 με περισσότερες από 150 πατέντες, η συνδυαστική απόδοση φτάνει στους 145 ίππους. Το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν 4κύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.598 κ.εκ., που αποδίδει 94 ίππους και συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν πρωτεύοντα 49 ίππων και ένα δευτερεύοντα (High-Voltage Starter Generator) 24,5 ίππων, καθώς και μία μπαταρία 1,2 kWh.