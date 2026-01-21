Έρχεται το plug-in υβριδικό μοντέλο από την Κίνα με μπαταρία… ηλεκτρικού

Όπως όλα δείχνουν, η διάκριση σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική αυτονομία ανάμεσα στα plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πολύ σύντομα θα αποτελεί παρελθόν.

Η κινεζική Great Wall έφερε στο φως πρόσφατα μια νέα γενιά μπαταριών υψηλής τάσης που υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα PHEV, φέρνοντάς τα σε ηλεκτρική αυτονομία σε επίπεδα που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς μόνο σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Η νέα μπαταρία της κινεζικής εταιρείας με την ονομασία Fortress 2.0 αναπτύχθηκε από την SVOLT Energy -θυγατρική της Great Wall που αποσχίστηκε από αυτή το 2018- και εντυπωσιάζει πρωτίστως με το ενεργειακό της περιεχόμενο που φτάνει τις 80 kWh. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για χωρητικότητα που ξεπερνά όχι μόνο κάθε υπάρχουσα plug-in hybrid εφαρμογή, αλλά ακόμη και εκείνες σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς.

Με αυτή τη δυναμική, η ηλεκτρική αυτονομία ενός PHEV που θα τη χρησιμοποιεί μπορεί, θεωρητικά, να ξεπερνά τα 400 χλμ. χωρίς την ενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα. Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο που θα μπορεί να λειτουργεί καθημερινά σχεδόν σαν ηλεκτρικό. Ωστόσο, αυτό που δεν έχουν αποκαλύψει οι Κινέζοι είναι το βάρος και το μέγεθος της μπαταρίας, το οποίο αποτελεί κλειδί για την αποδοτικότητα των plug-in υβριδικών οχημάτων – και όχι μόνο.

Η Great Wall υπόσχεται εξίσου εντυπωσιακά επιτεύγματα και στα χαρακτηριστικά φόρτισης της νέας μπαταρίας, με τη νέα Fortress 2.0 να αξιοποιεί τη δυναμική ενός ηλεκτρικού κυκλώματος 800 Volt – κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι πρωτοφανές, για ένα plug-in υβριδικό μοντέλο. Χάρη στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ο εν λόγω συσσωρευτής θα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, με την κινεζική εταιρεία να κάνει λόγο για δυνατότητα αναπλήρωσης της ενέργειας του έως και 80% σε περίπου 10 λεπτά κάτω ιδανικές συνθήκες και με συμβατό φορτιστή. Ο ρυθμός φόρτισης φτάνει το 6C, τιμή που μέχρι σήμερα συναντάμε μόνο σε προηγμένα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Παράλληλα, η Great Wall φαίνεται να έδωσε περισσή έμφαση τόσο στην αντοχή όσο και στην ασφάλεια που παρέχει η μπαταρία. Εν προκειμένω, η Fortress 2.0 φέρεται να αντέχει σε 5.000 κύκλους φόρτισης, ενώ διαθέτει ειδική νανοκεραμική θερμική μόνωση, η οποία μειώνει δραστικά τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.

Αυτό που είναι εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι η παραγωγή της νέας μπαταρίας θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη ποιο μοντέλο της Great Wall θα τη χρησιμοποιήσει πρώτο. Το βέβαιο είναι ότι η τεχνολογία αυτή ανοίγει μια νέα συζήτηση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αν τα plug-in υβριδικά μπορούν να προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη – ή και μεγαλύτερη – από πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να κινούνται με ορυκτό καύσιμο, τότε οι ισορροπίες ανάμεσα στα PHEV και EV αναμένεται να αλλάξουν.