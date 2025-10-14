Από το 2027 όλες οι μπαταρίες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα πρέπει να συνοδεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα είδος ψηφιακού διαβατηρίου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Φεβρουάριο του 2027 και μετά, θα είναι υποχρεωτικό κάθε μπαταρία με χωρητικότητα άνω των 2 kWh, τόσο στα αυτοκίνητα όσο και στα ποδήλατα και σκούτερ, να συνοδεύεται από ένα είδος ψηφιακού διαβατηρίου, το οποίο θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως η προέλευση, η σύνθεση και η κατάσταση υγείας (SoH) του συσσωρευτή ενέργειας.

Το εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο θα λειτουργεί ως ψηφιακό αρχείο που θα καταγράφει την πορεία της μπαταρίας από την παραγωγή μέχρι την απόσυρσή της, θα δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα εντοπισμού των κυψελών που υπολειτουργούν ή έχουν υποστεί ζημιές, ώστε να αντικαθίστανται μόνο αυτές και όχι ολόκληρη η μονάδα. Όπως είναι αντιληπτό, αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα έξοδα συντήρησης, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα της μπαταρίας. Επιπλέον, ο κάτοχος του οχήματος και οι τεχνικοί θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment του αυτοκινήτου.

Προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη απαίτηση, πολλοί κατασκευαστές εργάζονται ήδη πάνω στα ψηφιακά διαβατήρια. μπαταριών Ένας από αυτούς είναι και η Kia, η οποία τον Φεβρουάριο του 2025 και στο πλαίσιο μιας μελέτης στην οποία συμμετείχαν αρκετοί Ευρωπαίοι εταίροι, έφερε από τη Νότια Κορέα ένα EV3 εξοπλισμένο με σύστημα παρακολούθησης στοιχείων μπαταρίας.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα που αναλύουν ολόκληρες συστοιχίες, αυτό που ανέπτυξε η Kia παρακολουθεί κάθε στοιχείο τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η ανάλυση καθιστά δυνατή την αναγνώριση και επίλυση πιθανών προβλημάτων συντήρησης νωρίτερα. Έτσι, αντί να αντικατασταθεί ολόκληρη η συστοιχία, αρκεί να αλλάξουν μόνο τα ελαττωματικά στοιχεία.

«Η Kia στοχεύει να θέσει ένα νέο πρότυπο για τους πελάτες όσον αφορά τη διαφάνεια και την απόδοση της μπαταρίας», δήλωσε ο Marc Hedrich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Μέσω των δοκιμών των διαβατηρίων μπαταριών ανά στοιχείο, αποκτούμε γνώσεις σχετικά με τα οφέλη ιδιοκτησίας που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kia συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Delft University of Technology και έχει δημιουργήσει μια διευρυμένη ομάδα εργασίας για την ασφάλεια των μπαταριών, όπου συμμετέχουν επίσης εταιρείες παραγωγής κυψελών, όπως οι LG, Samsung, SK On) για την προώθηση κοινών λύσεων και πατεντών.