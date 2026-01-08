Η General Motors ήδη έχει αρχίσει να προτάσσει τη δική της εφαρμογή που αντικαθιστά τα δημοφιλή applications.

Σημαντικά ευκολότερη, αλλά και πιο ευχάριστη έχουν καταστήσει την καθημερινότητα των οδηγών οι εφαρμογές Apple CarPlay και Android Auto. Πρόκειται για τον πιο «έξυπνο» και ασφαλή τρόπο χρήσης ενός iPhone ή μιας συσκευής Android στο όχημα, καθώς χάρη σε αυτά ο οδηγός μπορεί να διατηρεί την προσοχή του στον δρόμο.

Αφού συνδέσει ο οδηγός, για παράδειγμα, το iPhone στο CarPlay, μπορεί να λαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες πλοήγησης, να πραγματοποιεί κλήσεις, να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα, να ακούει μουσική και πολλά άλλα. Και φυσικά εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ωστόσο, αυτό υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει, καθώς, στο μέλλον οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αποκλείεται να πάψουν να υποστηρίζουν την εφαρμογή. Την αρχή έκανε η General Motors η οποία ήδη ανακοίνωσε ότι τα νέα της αυτοκίνητα δεν θα υποστηρίζουν Apple CarPlay, αλλά και Android Auto.

Σίγουρα θα είναι μια αλλαγή που θα δημιουργήσει αντιδράσεις και δυσαρέσκεια σε αρκετούς οδηγούς. Από την άλλη όμως η General Motors σπεύδει να τους καθησυχάσει, αφού υποστηρίζει ότι η αντίστοιχη δική της εφαρμογή με την οποία θα εξοπλίσει τα νέα της αυτοκίνητα θα προσφέρει καλύτερη εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση αυτή μοιάζει να είναι η νέα κατεύθυνση που αναμένεται να ακολουθήσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στο μέλλον, όπως αναφέρει το The Atlantic.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανθρώπων της General Motors, η αλλαγή αυτή δεν θα γίνει αποδεκτή από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτεί χρόνο, όπως για παράδειγμα έγινε με την αφαίρεση του σκληρού δίσκου από τα laptop. Στην αρχή ο κόσμος τον αναζητούσε, αλλά με το πέρασμα του χρόνου προσαρμόστηκε και έμαθε να ζει χωρίς αυτόν.

Κάτι ανάλογο πολλοί πιστεύουν θα γίνει και με την κατάργηση των Apple CarPlay και Android Auto και την αντικατάστασή τους με νέα εφαρμογή. Αυτή όπως ανακοινώνει η εταιρεία, από την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τα ηλεκτρικά μοντέλα της που ήδη τη διαθέτουν, προσφέρει μεγάλη ευκολία στη χρήση και στην πρόσβαση μεταξύ άλλων σε Spotify, HBO Max, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και δυνατότητα φωνητικών εντολών που υποστηρίζεται από το Gemini της Google.

Στον αντίποδα, επειδή το app της GM δεν είναι συνδεδεμένο με κινητό, δεν έχει «δεδομένα» για να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, απαιτώντας έτσι μια ξεχωριστή σύνδεση – όπου το φθηνότερο πακέτο στη GM κοστίζει περίπου 10 ευρώ το μήνα.

Σημειώνεται ότι οι συνδρομές έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος στον κόσμο της αυτοκίνησης, με τις εταιρείες να τις αντιμετωπίζουν ως έναν νέο, κερδοφόρο τομέα δραστηριοποίησης.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η GM απαιτεί μηνιαία συνδρομή για το Super Cruise, ένα ημι-αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που επιτρέπει στον οδηγό να αφαιρεί τα χέρια του από το τιμόνι για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

Με πληροφορίες από The Atlantic