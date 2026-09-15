Έρχεται το Tesla Roadster – Πότε κάνει ντεμπούτο

Ο λογαριασμός της Tesla στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει επίσης στον Musk, δημοσίευσε τη φράση «Go for launch».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, δήλωσε ότι η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων θα παρουσιάσει στις 1 Οκτωβρίου το πολυαναμενόμενο Roadster, σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη αποκάλυψη της νέας γενιάς του αρχικού της σπορ αυτοκινήτου.

Ο λογαριασμός της Tesla στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η οποία ανήκει επίσης στον Musk, δημοσίευσε τη φράση «Go for launch», συνοδευόμενη από ένα γραφικό που εμφάνιζε την ημερομηνία, σημειώνει το Reuters.

New Tesla Roadster Unveil 10.01 https://t.co/9J3YPT25fm — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2026

Ο Μusk απάντησε αργότερα στην ανάρτηση γράφοντας: «New Tesla Roadster Unveil 10.01».

Η εκδήλωση της παρουσίασης ενδέχεται να περιλαμβάνει επίδειξη μιας περιορισμένης έκδοσης του αυτοκινήτου, εξοπλισμένης με προωθητήρες ψυχρού αερίου (cold-gas thrusters), οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα του The Information πρόσθεσε ότι η επίδειξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο McGregor του Τέξας.

Η Tesla παρουσίασε για πρώτη φορά το Roadster νέας γενιάς το 2017 και είχε ανακοινώσει ότι οι παραδόσεις θα ξεκινούσαν το 2020, όμως το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα τουέχει εξελιχθεί από ένα συμβατικό ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων σε ένα εντελώς νέοαπό, αφού ηεγκατέλειψε μια εναλλακτική προσέγγιση που βασιζόταν σε εξαρτήματα του