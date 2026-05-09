Έρχεται βοήθεια από την Κίνα για την Ineos;

H Ineos Automotive έχει στα σκαριά τρία νέα μοντέλα αλλά για την κατασκευή τους, προϋπόθεση μοιάζει να είναι η εύρεση ενός συνεργάτη από την Ανατολή.

Στα σχέδια της Ineos Automotive για το μέλλον αναφέρθηκε σε συνέντευξή της σε βρετανικά μέσα η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Lynn Calder. Πρόθεσή της φαίνεται πως είναι η εμπορική διάθεση του Fusilier μέχρι το 2028, ενώ μετά το λανσάρισμά του, η εταιρεία θέλει να φέρει στην αγορά ακόμη δύο μοντέλα.

Δεδομένο πρέπει εντούτοις να θεωρείται πως κανένα από τα νέα μοντέλα της Ineos δεν θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Grenadier, αφού η μάρκα βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλες εταιρείες για να δανειστεί κάποια πλατφόρμα ικανή για να φιλοξενήσει τετρακίνητα SUV αυτοκίνητα με μεγάλες off-road δυνατότητες.

Αν και η Calder δεν διευκρίνισε ποιος θα είναι ο συνεργάτης της Ineos, πληροφορίες αναφέρουν πως η μάρκα συνομιλεί με την Chery, με αντικείμενο μια πλατφόρμα που θα μπορεί να συνδυαστεί με ηλεκτρικά σύνολα με range-extender. Μια τέτοια χρησιμοποιεί το νέο iCar V27, το οποίο διαθέτει έναν κινητήρα τούρμπο βενζίνης 1,5 λίτρων, έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 33 kWh, με τη συνδυαστική αυτονομία να φτάνει σχεδόν τα 1.000 χλμ..

Η Ineos δεν δημοσιεύει στοιχεία πωλήσεων, αλλά δήλωσε ότι έχει παραδώσει 35.000 οχήματα παγκοσμίως από την έναρξη της παραγωγής το 2022. Η μεγαλύτερη αγορά της Ineos είναι οι ΗΠΑ, με τη χώρα να αντιπροσωπεύει το 65% των πωλήσεων. Το 2026, η Calder δήλωσε ότι η εταιρεία σημειώνει ανοδική πορεία καθώς οι παραγγελίες παρουσιάζουν αύξηση κατά 20% το πρώτο τρίμηνο.