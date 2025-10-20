Έρχονται αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης – Για ποιους θα ισχύσει δοκιμαστική περίοδος 2 ετών

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου αναμένεται να εγκαινιαστεί ένα νέο κεφάλαιο για την οδική ασφάλεια, με την έγκριση ενός πακέτου νέων κανονισμών.

Νέους κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης αναμένεται να εγκρίνουν την Τρίτη 21 Οκτωβρίου οι ευρωβουλευτές, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις χώρες της ΕΕ.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο, προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις για τους μελλοντικούς οδηγούς, οι οποίοι θα λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους κινδύνους των τυφλών σημείων κατά την οδήγηση και τη χρήση του τηλεφώνου, ενώ ταυτόχρονα στόχος είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τους πεζούς, τα παιδιά, τους ποδηλάτες και άλλους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Επιπροσθέτως, η έγκριση των νέων κανόνων θα σηματοδοτήσει τη θέσπιση δοκιμαστικής περιόδου διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για τους νέους οδηγούς, όπως και τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής άδειας οδήγησης προσβάσιμης μέσω smartphone.

Ειδικότερα, με το νέο ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης -μεταξύ άλλων- αναμένεται να εξασφαλιστεί η ευκολότερη αντικατάσταση και ανανέωσή του, δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Θα διευκολυνθούν και οι πολίτες τρίτων χωρών με αντίστοιχα πρότυπα οδικής ασφάλειας, καθώς θα μπορούν να ανταλλάσσουν ευκολότερα το δίπλωμά τους με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Αναφορικά με τη θέσπιση δοκιμαστικής περιόδου για τους αρχάριους οδηγούς, σύμφωνα με την ΕΕ, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ουσιαστικό μέτρο καθώς, παρόλο που οι νέοι οδηγοί αποτελούν μόλις το 8% του συνόλου των οδηγών αυτοκινήτων, στις 2 από τις 5 θανατηφόρες συγκρούσεις εμπλέκεται οδηγός ή αναβάτης κάτω των 30 ετών.

Μεταξύ άλλων, οι αρχάριοι θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανονισμούς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη χρήση ζωνών ασφαλείας ή συστημάτων συγκράτησης παιδιών κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, προβλέπεται η οδήγηση με συνοδεία για άτομα ηλικίας 17 ετών -κάτι το οποίο ισχύει ήδη στην Ελλάδα- αλλά και η δυνατότητα για άτομα ηλικίας 18 ετών να αποκτήσουν επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού, όπως και άδεια οδήγησης λεωφορείου από την ηλικία των 21 ετών.

Τέλος η ατιμωρησία για τους ξένους οδηγούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, το 2019, περίπου το 40% των διασυνοριακών αδικημάτων δεν τιμωρήθηκαν, είτε επειδή ο παραβάτης δεν εντοπίστηκε είτε επειδή δεν εκτελέστηκε η διαδικασία καταβολής του προστίμου.

Για να περιοριστεί, λοιπόν, η ατιμωρησία της απερίσκεπτης οδήγησης σε άλλη χώρα της ΕΕ, η αφαίρεση, η αναστολή ή ο περιορισμός του δικαιώματος οδήγησης στο εξωτερικό θα πρέπει να κοινοποιούνται στη χώρα της ΕΕ που εξέδωσε την εν λόγω άδεια οδήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβολή της ποινής αλλά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της σε διασυνοριακό επίπεδο.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την οδική ασφάλεια που παρουσίασε η Κομισιόν τον Μάρτιο του 2023, και εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στην επίτευξη του στόχου για μηδενικούς θανάτους στις οδικές μεταφορές εντός της ΕΕ ως το 2050 («Όραμα Μηδέν»).