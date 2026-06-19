Έρχονται δασμοί και στα plug-in υβριδικά κινεζικά αυτοκίνητα;

Μετά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο στόχαστρο της Ευρώπης φαίνεται ότι εισέρχονται και όσα ενσωματώνουν plug-in υβριδική τεχνολογία.

Η Κομισιόν ετοιμάζεται να σφίξει ακόμα πιο σφιχτά τη θηλιά γύρω από τα κινεζικά αυτοκίνητα, καθώς μετά από τα ηλεκτρικά, ετοιμάζει δασμούς και για τα plug-in υβριδικά, όπως αναφέρει η Handelsblatt.

Επικαλούμενη ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ και πηγές από τη βιομηχανία, η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει τους δασμούς, μόλις λάβει την έγκριση της πλειοψηφίας των κρατών-μελών της ΕΕ.

Την Πέμπτη, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν νέα και αυστηρότερα μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν για τον περιορισμό του αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος της Ένωσης με την Κίνα, καθώς και της σημαντικής εξάρτησής της σε σπάνιες γαίες και άλλες κρίσιμες προμήθειες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης με την Κίνα ανήλθε σε 360 δισ. δολάρια – ένα μέγεθος που πλέον προκαλεί οξύτατη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Handelsblatt εξηγεί ότι στόχος της Κομισιόν είναι η επιβολή πρόσθετων αντισταθμιστικών δασμών σε οχήματα κινεζικών κατασκευαστών, όπως οι BYD, Chery και SAIC Motor.

Η ΕΕ επιβάλλει ήδη δασμούς στα εισαγόμενα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα από το 2024.

Η ασιατική χώρα μπορεί να παράγει περισσότερα από 25 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα ετησίως, αλλά η εσωτερική αγορά απορροφά περίπου τα μισά. Το υπόλοιπο κατευθύνεται στις εξαγωγές.

Και παρά τους ευρωπαϊκούς δασμούς οι κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 26% μέσα σε έναν χρόνο.