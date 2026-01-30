Έρχονται οι αυτόνομες μεταφορές εμπορευμάτων;

Η DP World πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμή αυτόνομου οχήματος που μετέφερε κενά εμπορευματοκιβώτια (containers) σε μικτή κυκλοφορία, στον πολυσύχναστο τερματικό σταθμό Antwerp Gateway στο Βέλγιο.

Η επίδειξη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε όχημα που αναπτύχθηκε από την VDL Automated Vehicles, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος καινοτομίας Pioneers στο λιμάνι της Αμβέρσας. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το αυτόνομο όχημα λειτουργούσε στο ενεργό περιβάλλον του τερματικού σταθμού, μεταφέροντας κενά εμπορευματοκιβώτια στην αυλή μεταξύ των λειτουργικών ζωνών αποθήκευσης και των αποθηκευτικών χώρων.

Το αυτόνομο ηλεκτρικό όχημα λειτουργούσε σε μια προκαθορισμένη διαδρομή και αλληλεπιδρούσε με την υπάρχουσα κυκλοφορία του τερματικού σταθμού, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών και εσωτερικών οχημάτων. Η επίδειξη προηγήθηκε μιας φάσης προετοιμασίας, κατά την οποία το όχημα πραγματοποίησε αρκετές δοκιμαστικές διαδρομές στον τερματικό σταθμό για να επικυρώσει τη ρύθμιση και τις συνθήκες λειτουργίας πριν από την εκδήλωση. Η δοκιμή επέτρεψε στην DP World Antwerp και στους συνεργάτες της να παρατηρήσουν την τεχνολογία αυτόνομης μεταφοράς σε ζωντανές λειτουργίες και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις.

Ο Edi Cioran, Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Antwerp, δήλωσε: «Η καινοτομία σε επίπεδο τερματικού σταθμού ξεκινά με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι νέες τεχνολογίες σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτή η επίδειξη μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, από ένα ζωντανό περιβάλλον».

Μετά τη δοκιμή, η ομάδα θα εξετάσει τα λειτουργικά ευρήματα, με πληροφορίες που θα μοιραστούν σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του προγράμματος και εντός της DP World παγκοσμίως. Με επικεφαλής το λιμάνι της Αμβέρσας, το πρόγραμμα καινοτομίας Pioneers συγκεντρώνει λιμάνια, τερματικούς σταθμούς, παρόχους τεχνολογίας και δημόσιους εταίρους για να διερευνήσει καινοτομίες στις λιμενικές δραστηριότητες.