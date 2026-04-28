Έρχονται οι οθόνες που θα μετρούν πόσο αλκοόλ έχει πιει ο οδηγός;

Δύο γερμανικές εταιρείες ανέπτυξαν σύστημα μέτρησης της ποσότητας αλκοόλ στο αίμα μέσω της κεντρικής οθόνης των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, ένας στους τέσσερις θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μεγάλο εκτιμάται το ποσοστό και στην Ελλάδα, με την Τροχαία τους τελευταίους μήνες να πραγματοποιεί ατελείωτες εξορμήσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πόσες ζωές, ωστόσο, δεν θα χάνονταν αν το αυτοκίνητο απέτρεπε τον άνθρωπο που κάθεται πίσω από το τιμόνι να οδηγήσει εφόσον είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση κάνουν δύο Γερμανοί προμηθευτές, όχι μέσω κάποιου συμβατικού αλκοολόμετρου εντός του οχήματος, αλλά αισθητήρων ενσωματωμένων στην κεντρική οθόνη αφής. Το σύστημα μετράει το επίπεδο αλκοόλης στο αίμα από την άκρη του δακτύλου του οδηγού και στη συνέχεια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παρέχονται αποτελέσματα, μέσω ανάλυσης που είναι βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η δυνατότητα αυτή, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από την Aumovio SE και την start-up της BASF SE “trinamiX GmbH”, χρησιμοποιεί μικροσκοπικούς παλμούς εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (miniature near-infrared light pulses) για να ανιχνεύσει με πόσο αλκοόλ υπάρχει στο σύστημα του οργανισμού, σύμφωνα με την Aumovio, η οποία ανακοίνωσε την τεχνολογία την Πέμπτη, αναφέρει το Bloomberg.

Ειδικότερα, όταν το δάχτυλο αγγίζει τον αισθητήρα, αόρατοι παλμοί φωτός εκπέμπονται και φτάνουν στο ιστό κάτω από την άκρη του δαχτύλου και σε οποιαδήποτε μόρια αιθανόλης (αλκοόλ) βρίσκονται εκεί. Το φως που ανακλάται πίσω στον αισθητήρα αξιολογείται με μεθόδους βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για να εκτιμηθεί η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η τεχνολογία του συστήματος έχει επικυρωθεί επιστημονικά και είναι μέρος μιας πιο λεπτομερούς κλινικής μελέτης που έχει καταχωρηθεί στο Γερμανικό Μητρώο Κλινικών Δοκιμών και θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα ορίζεται από το άρθρο 46 του Κ.Ο.Κ στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ή αλλιώς 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά και μειώνει τα αντανακλαστικά του οδηγού.