Έρχονται πρόστιμα 160 ευρώ για όσους οδηγούν αργά στην αριστερή λωρίδα – Το κατέθεσε στο Κοινοβούλιο γειτονική χώρα

Αφορά την αριστερή λωρίδα, ακριβώς δίπλα στη διαχωριστική νησίδα, σε αυτοκινητοδρόμους όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων σε παράλληλες σειρές. Πρόκειται για αυτοκινητοδρόμους με τουλάχιστον τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Οι οδηγοί στην Ιταλία ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν σε έναν νέο κανόνα οδικής κυκλοφορίας: όποιος κινείται με ταχύτητα μικρότερη των 100 χλμ/ώρα στην αριστερή λωρίδα ορισμένων αυτοκινητοδρόμων θα κινδυνεύει στο μέλλον με πρόστιμο. Η ιταλική κυβέρνηση έχει καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, η ρύθμιση δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, όπως αναφέρει η ιταλική νομική πύλη «Brocardi».

Το σχέδιο του νέου ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2026. Στη συνέχεια, κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων εξακολουθεί να καταγράφει την πρόταση ως εκκρεμή διαδικασία. Επομένως, η τελική διατύπωση μπορεί ακόμη να αλλάξει.

Η ελάχιστη ταχύτητα θα ισχύει μόνο σε συγκεκριμένους αυτοκινητοδρόμους

Η σχεδιαζόμενη διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου. Αφορά την αριστερή λωρίδα, ακριβώς δίπλα στη διαχωριστική νησίδα, σε αυτοκινητοδρόμους όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων σε παράλληλες σειρές. Πρόκειται για αυτοκινητοδρόμους με τουλάχιστον τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Σημαντική είναι η διευκρίνιση ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει γενική ελάχιστη ταχύτητα 100 χλμ/ώρα για όλους τους αυτοκινητοδρόμους ή όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας. Επίσης, η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναφέρεται ρητά στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας εκτός κατοικημένων περιοχών.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα ενδέχεται να αναγκάσουν άλλους οδηγούς να φρενάρουν ή να προβούν σε επικίνδυνους ελιγμούς. Σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, τα φρεναρίσματα μπορούν επίσης να μεταδοθούν από όχημα σε όχημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων από πίσω.

Προβλέπονται πρόστιμα έως 160 ευρώ

Όποιος παραβιάζει την προγραμματισμένη ελάχιστη ταχύτητα θα πρέπει να υπολογίζει ότι θα πληρώσει πρόστιμο από 40 έως 160 ευρώ. Η ακριβής κύρωση θα καθοριστεί από την τελική νομοθετική ρύθμιση.

Η σχεδιαζόμενη ελάχιστη ταχύτητα δεν πρόκειται να ισχύει ανεξάρτητα από τις συνθήκες κυκλοφορίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις όταν η οδική σήμανση επιβάλλει διαφορετική ταχύτητα ή όταν έκτακτες συνθήκες καθιστούν αναγκαία την πιο αργή οδήγηση.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, σε περίπτωση πυκνής ομίχλης, έντονης βροχόπτωσης, ατυχήματος ή έργων στον δρόμο. Καθοριστικό παραμένει το γεγονός ότι οι οδηγοί πρέπει να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις πραγματικές οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.