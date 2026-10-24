Έρχονται ραντάρ που εντοπίζουν παράνομες προσπεράσεις

Το σύστημα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή της Καλαβρίας και, εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, θεωρείται πιθανό να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ιταλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα νέα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ευρώπη, χάρη στη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Η τελευταία εξέλιξη που κάνει την εμφάνισή της στους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι τα ραντάρ που ελέγχουν τις προσπεράσεις.

Τα συμβατικά σταθερά και κινητά ραντάρ, ακόμη και τα συστήματα ελέγχου μέσης ταχύτητας, έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες σε δεύτερο πλάνο, καθώς επισκιάζονται από νέες, πιο αποτελεσματικές συσκευές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα drones, οι κάμερες που εντοπίζουν παραβάσεις σχετικά με τη ζώνη ασφαλείας και τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τα συστήματα αναγνώρισης πινακίδων και τα νέα ραντάρ με τεχνητή νοημοσύνη.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραβάσεις

Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και να αλλάξει ριζικά όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι παραβάσεις στους δρόμους, αλλά, προφανώς, και τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνονται τα πρόστιμα.

Τους τελευταίους μήνες έχουν παρουσιαστεί πολλά συστήματα που αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία. Ανάμεσά τους βρίσκονται κάμερες που ελέγχουν την παραβίαση της συνεχούς διαγράμμισης και συστήματα που εντοπίζουν οδηγούς οι οποίοι δεν σταματούν σε πινακίδες STOP.

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζουν τα νέα συστήματα που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία στην Παμπλόνα της Ισπανίας, καθώς μπορούν να εντοπίζουν και να καταγράφουν έως και 10 διαφορετικές παραβάσεις.

Τα συγκεκριμένα ραντάρ δεν επιβάλλουν πρόστιμα μόνο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Μπορούν επίσης να εντοπίζουν:

– Παράνομη στάθμευση και απαγορευμένες στροφές.

– Παραβίαση διάβασης πεζών ή ερυθρού και πορτοκαλί σηματοδότη.

– Αντικανονική αλλαγή λωρίδας.

– Στάση σε περιοχές με κίτρινη διαγράμμιση.

– Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Πώς λειτουργούν τα νέα ραντάρ προσπεράσεων

Από την Ιταλία έρχεται τώρα μια νέα συσκευή που προσθέτει ακόμη μία παράβαση στη λίστα όσων μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα: την παράνομη ή απαγορευμένη προσπέραση στον δρόμο.

Το σύστημα έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή της Καλαβρίας και, εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, θεωρείται πιθανό να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ιταλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς λειτουργεί, όμως, στην πράξη το σύστημα ελέγχου προσπεράσεων;

Τα νέα ραντάρ, με την ονομασία SV3, συνδυάζουν αισθητήρες, κάμερες υψηλής ανάλυσης και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Οι αισθητήρες ενσωματώνονται στο ίδιο το οδόστρωμα, ενώ οι κάμερες καταγράφουν τις παραβάσεις σε βίντεο διάρκειας περίπου 15 δευτερολέπτων.

Το σύστημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στον εντοπισμό οχημάτων που διασχίζουν τη συνεχή διαχωριστική γραμμή για να προσπεράσουν σε σημείο όπου αυτό απαγορεύεται.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου της συνεχούς γραμμής που υπάρχουν ήδη στην Ισπανία. Εκεί, ωστόσο, οι αντίστοιχες κάμερες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα κυρίως για τον εντοπισμό αντικανονικών αλλαγών λωρίδας ή πρόωρης εισόδου σε λωρίδα κυκλοφορίας.

Το νέο ιταλικό σύστημα μπορεί να εντοπίζει αυτόματα την παράνομη προσπέραση και να καταγράφει βίντεο περίπου 15 δευτερολέπτων, το οποίο τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για τη βεβαίωση της παράβασης και την επιβολή προστίμου.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το ραντάρ μπορεί στη συνέχεια να αναγνωρίσει τον τύπο του οχήματος, την πινακίδα κυκλοφορίας, τη λωρίδα που χρησιμοποιήθηκε και το ακριβές σημείο στο οποίο σημειώθηκε η παράβαση.

Η επέκταση τέτοιων συστημάτων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείται θέμα χρόνου, εφόσον η τεχνολογία αποδειχθεί αποτελεσματική.