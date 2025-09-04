Έρχονται τα Volkswagen ID. Polo και ID. Polo GTI

Ένα από τα δημοφιλέστερα μικρά μοντέλα στον κόσμο των τεσσάρων τροχών εντάσσεται στην οικογένεια “ID.”, προβάλλοντας έτοιμο να γράψει μια νέα, ηλεκτρική ιστορία.

Νέα στρατηγική ονοματοδοσίας υιοθετεί η Volkswagen, μεταφέροντας τα ονόματα των δημοφιλέστερων τετράτροχων προϊόντων της στην οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων ID.

Την αρχή θα κάνει το ID.Polo το οποίο θα παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα στην προσεχή ΙΑΑ Mobility 2025 στο Μόναχο (9-14 Σεπτεμβρίου), ενώ θα λανσαριστεί στην αγορά εντός του 2026.

Ουσιαστικά πρόκειται για το πρωτότυπο όχημα ID.2all, το οποίο αναμενόταν να λάβει την ονομασία “ID.2”. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συμβεί μιας και η γερμανική εταιρεία επιθυμεί να χαρίσει στα νέα ηλεκτρικά της μοντέλα ισχυρές ονομασίες που δημιουργούν αναμνήσεις, προκαλούν συναισθήματα και εκπέμπουν αξιοπιστία.

Όπως ανακοινώνει η VW, το Polo, ένα όχημα με ιστορία 50 ετών, συναντά την καινοτομία της οικογένειας ID. και γράφει το πρώτο κεφάλαιο της νέας εποχής.

Ο Thomas Schäfer, CEO της μάρκας Volkswagen, τονίζει: «Το ID. Polo είναι μόνο η αρχή. Φέρνουμε τις αξίες μας – ποιότητα, διαχρονικό σχεδιασμό, τεχνολογία για όλους – στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης».

Ένα όνομα με ισχύ, ένα μοντέλο με μέλλον

Το Polo έχει αποτελέσει ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της VW αποκτώντας εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς. Σήμερα, το ID. Polo συνεχίζει την παράδοση, προσφέροντας σύγχρονη ηλεκτροκίνηση που είναι προσιτή και σχεδιασμένη με γνώμονα τον άνθρωπο. Ο Martin Sander, Μέλος του Δ.Σ. για Πωλήσεις, Μάρκετινγκ και After Sales, σημειώνει: «Δίνουμε στα νέα μας μοντέλα ονόματα που αγγίζουν συναισθήματα και επαναφέρουν μνήμες. Το ID. Polo φέρνει τη δύναμη του ονόματος Polo στο αύριο».

Το ηλεκτρικό GTI

Η ιστορία συνεχίζεται με το ID. Polo GTI το 2026. Βασισμένο στο πρωτότυπο ID. GTI Concept, προσφέρει δυναμικές επιδόσεις και σπορ χαρακτήρα, μεταφέροντας το θρυλικό DNA των GTI στην ηλεκτρική εποχή.

Η νέα εποχή της Volkswagen

Σημειώνεται ότι στις 7 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την αποκάλυψη των ID. Polo και ID.Polo GTI, την πρεμιέρα του θα πραγματοποιήσει το ID. Cross Concept. Ή έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί στα τέλη του 2026 και θα αποτελέσει το ηλεκτρικό «αδελφάκι» του T-Cross.

Η οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων της γερμανικής εταιρείας εγκαινιάστηκε το 2018 με το ID.3, ενώ ακολούθησαν και άλλες τετράτροχες προτάσεις που ικανοποιούν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών.