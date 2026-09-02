Έρευνα: 8 στους 10 οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν θεωρούν καν ότι πρόκειται για υπερβολική ταχύτητα μέχρι να ξεπεράσουν το όριο κατά 16χλμ/ώρα.

Το AAA Foundation for Traffic Safety των ΗΠΑ δημοσίευσε μια έκθεση 196 σελίδων που εξετάζει τη στάση των οδηγών απέναντι στην υπερβολική ταχύτητα.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται ευρέως κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ των οδηγών».

Αν και η μελέτη περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν υπερβολική ταχύτητα μια μικρή υπέρβαση του ορίου, σημειώνει το carscoops.

Δεν θεωρούν ότι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα

Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις σε κατοικημένες περιοχές, κεντρικές αρτηρίες και επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους– οι ερωτηθέντες δεν θεωρούσαν ότι ένας οδηγός κινείται με υπερβολική ταχύτητα μέχρι να ξεπεράσει το όριο κατά 10 μίλια/ώρα (16χλμ/ώρα).

Στους αστικούς αυτοκινητόδρομους με όριο ταχύτητας 70 μίλια/ώρα (113 χλμ/ώρα), η οδήγηση δεν θεωρούνταν υπερβολική ταχύτητα μέχρι ο οδηγός να φτάσει τα 78 μίλια /ώρα (126 χλμ/ώρα).

Σε ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες, οι ερωτηθέντες θεωρούσαν ότι η αστυνομία θα δικαιολογούνταν να σταματήσει έναν οδηγό. Ωστόσο, δεν θεωρούσαν ότι η οδήγηση γινόταν επικίνδυνη μέχρι ο οδηγός να φτάσει τα 44 μίλια/ώρα (71 χλμ/ώρα) σε κατοικημένους δρόμους, τα 85 μίλια /ώρα (137 χλμ/ώρα) σε αστικούς αυτοκινητόδρομους και τα 88 μίλια /ώρα (142 χλμ/ώρα) σε επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους.

Υπερβολική ταχύτητα

Οχτώ στους δέκα τρέχουν

Μιλώντας για την υπερβολική ταχύτητα, το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του οδηγό που τρέχει. Το 34% ανέφερε ότι ξεπερνά σπάνια τα όρια ταχύτητας, ενώ το 30% το κάνει περιστασιακά. Ένα 15% δήλωσε ότι υπερβαίνει συχνά τα όρια, ενώ μόλις το 21% υποστήριξε ότι δεν τρέχει καθόλου.

Οι βασικότεροι λόγοι για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι αρκετά προφανείς. Το 31% δήλωσε ότι το κάνει για να προσπεράσει πιο αργούς οδηγούς, ενώ το 25% αυξάνει ταχύτητα προκειμένου να φτάσει γρηγορότερα στον προορισμό του. Το 21% το κάνει για να μην καθυστερεί την υπόλοιπη κυκλοφορία, ενώ το 19% ανέφερε ότι η υπέρβαση του ορίου αποτελεί απλώς μέρος της καθημερινής οδηγικής του συμπεριφοράς.

Από την άλλη πλευρά, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι οδηγοί δεν αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα είναι η αποφυγή προστίμων, που αναφέρθηκε από το 79%, και η μείωση της πιθανότητας εμπλοκής σε τροχαίο, με ποσοστό 72%. Παράλληλα, το 60% των οδηγών ανέφερε τις κακές καιρικές συνθήκες ως έναν ακόμη λόγο για να μειώσει ταχύτητα.

Για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας, το 87% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας σε περιοχές με ιστορικό τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με την ταχύτητα. Παράλληλα, το 71% υποστήριξε τη χρήση αυτόματων καμερών ελέγχου ταχύτητας.