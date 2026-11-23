Η παρατεταμένη έκθεση σε μεγάλες ευθείες διαδρομές οδηγεί σταδιακά τον οδηγό σε μια κατάσταση ελαφριάς υπνηλίας και μειωμένης εγρήγορσης.

Το βλέμμα παγώνει και η επαγρύπνηση εξαφανίζεται. Η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να προκαλέσει ένα επικίνδυνο υπνωτικό φαινόμενο στον οδηγό. Μια πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει την κόπωση που προκαλούν οι επαγγελματικές μετακινήσεις, καθώς και τον κίνδυνο υπνηλίας, ο οποίος αφορά περισσότερους από έναν στους δύο εργαζομένους.

Το 55% των εργαζομένων παραδέχεται ότι έχει βιώσει επεισόδιο υπνηλίας ή έντονης κόπωσης κατά την οδήγηση.

Ενώ ο μέσος οδηγός χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο μόνο περιστασιακά, για το 64% των εργαζομένων οι αυτοκινητόδρομοι έχουν μετατραπεί καθημερινά σε προέκταση του γραφείου τους, σύμφωνα με έρευνα της Ifop/Ford που δημοσιεύθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Αυτή η συνήθεια ενισχύει σημαντικά μια ύπουλη υπνωτική επίδραση στους οδηγούς. Παγιδευμένοι στη μονοτονία της διαδρομής, το 55% των εργαζομένων που μετακινούνται για επαγγελματικούς λόγους παρουσιάζει επεισόδια υπνηλίας, έναντι 41% του συνόλου των εργαζομένων.

Ο κίνδυνος της υπνηλίας

Είτε πρόκειται για τη διαδρομή από και προς την εργασία, είτε για επαγγελματικές επισκέψεις σε πελάτες είτε για μετακινήσεις σε εγκαταστάσεις και εργοτάξια, το οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων συγκεντρώνει την πλειονότητα (64%) των επαγγελματιών οδηγών.

Από αυτούς:

Το 30% περνάει περισσότερες από μία ώρες καθημερινά στον δρόμο

Το 13% ξεπερνά τις δύο ώρες οδήγησης την ημέρα

Η παρατεταμένη έκθεση σε μεγάλες ευθείες διαδρομές οδηγεί σταδιακά τον οδηγό σε μια κατάσταση ελαφριάς υπνηλίας και μειωμένης εγρήγορσης.

Κατά την οδήγηση, ο αυτοκινητιστής πρέπει να καταβάλλει όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για να παραμένει σε εγρήγορση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη σωματική και πνευματική κόπωση.

Περισσότεροι από τους μισούς (55%) παραδέχονται ότι έχουν ήδη βιώσει επεισόδιο υπνηλίας ή έντονης κόπωσης («βαρύ κεφάλι») κατά την οδήγηση.

Διαβάστε επίσης: H συνήθεια που άλλαξαν 3 στους 4 Έλληνες οδηγούς – Λόγω ενεργειακής κρίσης

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στον αυτοκινητόδρομο, όπου καταγράφεται ποσοστό 41,2%, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σχέση ανάμεσα στη συσσωρευμένη κόπωση και στην αυξημένη προσοχή που απαιτεί η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες.

Για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο, οι οδηγοί καταφεύγουν σε αρκετά παραδοσιακές και εμπειρικές λύσεις.

Το 61,8% προτιμά να κάνει το προβλεπόμενο διάλειμμα.

Το 39,5% επιλέγει να ακούει podcast ή μουσική.

Το 26,2% θεωρεί ότι ένα διάλειμμα για καφέ είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσει την κόπωση και να συνεχίσει τη διαδρομή του.

Αντίθετα, η αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν έχει ακόμη κερδίσει σημαντικό έδαφος. Μόλις το 12,9% των οδηγών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το cruise control ή συστήματα υποβοήθησης που συμβάλλουν στη διατήρηση της προσοχής, προκειμένου να μειώσει την πνευματική επιβάρυνση.