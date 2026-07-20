Έρευνα σε 30.000 ηλεκτρικά αποκαλύπτει: Πόσες πιθανότητες έχετε να αλλάξετε μπαταρία;

‘Ερευνα της Recurrent σε 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποκαλύπτει πως οι μπαταρίες των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι σημαντικά πιο ανθεκτικές και δεν απαιτούν αντικατάσταση, ακόμη και εάν ανεφοδιάζονται συχνά με ενέργεια σε ταχυφορτιστές.

Ένας από τους μεγαλύτερους δισταγμούς που έχουν όσοι ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τα πλενοκτήματα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ο φόβος για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους.

Η ιδέα ότι μετά από μερικά χρόνια ιδιοκτησίας ο χρήστης θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα δυσβάσταχτο κόστος για να αντικαταστήσει τη μπαταρία, λειτουργεί δικαιολογημένα ως τροχοπέδη. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Μια νέα, εκτενής μελέτη της αμερικανικής εταιρείας αναλύσεων Recurrent, η οποία βασίστηκε σε πραγματικά στοιχεία από περισσότερα από 30.000 ηλεκτρικά οχήματα, έρχεται να ανατρέψει πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των ετών και να αποδείξει ότι οι συσσωρευτές των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι αρκετά πιο ανθεκτικοί σε σχέση με πρώτα ηλεκτρικά που βγήκαν από τις γραμμές μαζικής παραγωγής.

Σπάνιες οι αντικαταστάσεις μπαταριών στα σύγχρονα ηλεκτρικά

Σύμφωνα με την έρευνα, αν εξαιρεθούν οι μαζικές ανακλήσεις των κατασκευαστών, το ποσοστό των ηλεκτρικών που χρειάστηκαν αντικατάσταση μπαταρίας αγγίζει μόλις το 4% στο σύνολο των ετών που εξετάστηκαν. Η πρόοδος όμως είναι θεαματική.

Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2016, το ποσοστό αντικατάστασης έφτανε το 8,5%. Στα μοντέλα της περιόδου 2017-2021, το νούμερο αυτό έπεσε κατακόρυφα στο 2%, ενώ για τα οχήματα παραγωγής από το 2022 και μετά, η ανάγκη αντικατάστασης της μπαταρίας περιορίζεται στο εντυπωσιακό 0,3%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Recurrent, η βελτίωση αυτή οφείλεται στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στα συστήματα ψύξης, στο λογισμικό διαχείρισης, αλλά και στην ίδια τη χημεία των κυψελών των μπαταριών.

Παράλληλα, ένας καθοριστικός παράγοντας είναι και η αύξηση της χωρητικότητας των μπαταριών κατά 167% μέσα σε μια δεκαετία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, ακόμη και με τη δεδομένη, σταδιακή φθορά που επιφέρει ο χρόνος, τα σύγχρονα ηλεκτρικά συνεχίζουν να προσφέρουν αρκετή αυτονομία, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να μην προχωρούν στην αντικατάσταση των μπαταριών τους.

Οι επιφυλάξεις των ειδικών

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί κρατούν επιφυλάξεις για το αν η μπαταρία θα ξεπεράσει σε διάρκεια ζωής το ίδιο το αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι απλός: περίπου το 75% των ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους και συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, βγήκαν από τις γραμμές παραγωγής από το 2023 και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα του στόλου δεν έχει φτάσει ακόμα στην ηλικία εκείνη όπου, παραδοσιακά, αρχίζει να εμφανίζεται έντονη φθορά, με αποτέλεσμα η ακριβής διάρκεια ζωής τους σε βάθος χρόνου να παραμένει -σε μεγάλο βαθμό- άγνωστη.

Ο μύθος της ταχυφόρτισης;

Η μελέτη, πάντως, επιφύλασσε και μια μεγάλη έκπληξη, καταρρίπτοντας έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους της ηλεκτροκίνησης, ο οποίος θέλει την ταχεία φόρτιση να καταστρέφει την μπαταρία. Εξετάζοντας ξεχωριστά 13.000 αυτοκίνητα της Tesla, η εταιρεία δεν διαπίστωσε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην απώλεια αυτονομίας ανάμεσα στα οχήματα που φόρτιζαν συχνά σε DC φορτιστές και σε εκείνα που φορτίζονταν με wallbox ή σε AC φορτιστές με μικρή ταχύτητα.

Ωστόσο, σημειώνεται πως αυτό δεν σημαίνει ότι η ταχυφόρτιση δεν θα έχει επιπτώσεις σε ορίζοντα δεκαετίας ή εικοσαετίας.

Τέλος, η έρευνα ρίχνει φως και στο τι τελικά χαλάει πιο συχνά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον μακριά από τη μπαταρία του. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των βλαβών, τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν τις περισσότερες αστοχίες είναι οι διάφοροι αισθητήρες, το κεντρικό κλείδωμα, ο ενσωματωμένος φορτιστής, η ανάρτηση, καθώς και η κλασική μπαταρία των 12 Volt.