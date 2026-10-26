Έσκασε το λάστιχο μιας Mustang 3.000 ίππων στα 367 χλμ./ώρα (+video)

Η έκρηξη ήταν τόσο βίαιη, ώστε αποκόλλησε τμήματα του αμαξώματος, μεταξύ των οποίων το φτερό και ο προφυλακτήρας. Στο εσωτερικό της καμπίνας, αποκολλήθηκε ακόμη και το πάνελ της πόρτας.

Μια Ford Mustang με περισσότερους από 3.000 ίππους είδε το πίσω ελαστικό της να εκρήγνυται στα 367 χλμ./ώρα σε αγώνα dragster στις ΗΠΑ. Λίγες ημέρες αφότου είχε καταρρίψει ένα ρεκόρ, ο οδηγός της έζησε στιγμές τρόμου.

Από την απόλυτη ευφορία στον εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: αυτή την εμπειρία έζησε ο Brett LaSala στο FL2K, μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα. Στο τιμόνι της Ford Mustang του, με το παρατσούκλι «Snot Rocket», ο Αμερικανός είχε μόλις καταγράψει ένα ρεκόρ στην κατηγορία των αυτοκινήτων με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, καλύπτοντας το τέταρτο του μιλίου σε μόλις 6,458 δευτερόλεπτα, με ταχύτητα 375,7 χλμ./ώρα.

Κάτω από το καπό, αυτή η Mustang διαθέτει έναν V8 κινητήρα 4,9 λίτρων, ο οποίος τροφοδοτείται από δύο τούρμπο. Το αποτέλεσμα; Περισσότεροι από 3.000 ίπποι, που μεταδίδονται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου της Grannas Racing. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ακραίο μηχανικό σύνολο, όπως αποδεικνύει και το εντυπωσιακό αλλά τρομακτικό βίντεο από την τελευταία του προσπάθεια.

Brett LaSala crash #racing #dragracing #FL2K https://t.co/scvdrwuIYR — Cope And Seethe (@UnLikelyTruth00) October 4, 2026

Ο μεγαλύτερος φόβος της ζωής του

Δύο ημέρες μετά το επίτευγμά του, ενώ αναμετριόταν με μια Chevrolet Corvette C6 που είχε υποστεί εκτεταμένες μετατροπές, ο οδηγός της Mustang είδε το πίσω αριστερό ελαστικό του να εκρήγνυται με 367 χλμ./ώρα.

Η έκρηξη ήταν τόσο βίαιη, ώστε αποκόλλησε τμήματα του αμαξώματος, μεταξύ των οποίων το φτερό και ο προφυλακτήρας. Στο εσωτερικό της καμπίνας, αποκολλήθηκε ακόμη και το πάνελ της πόρτας.

Ως εκ θαύματος, ο LaSala βγήκε από το περιστατικό χωρίς τραυματισμούς.

Τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο είτε για κάποιο αντικείμενο που βρισκόταν στην πίστα είτε για ένα εργαλείο που ενδεχομένως ξέχασε κάποιος μηχανικός στον χώρο του κινητήρα.

Η ομάδα του ελπίζει πλέον να επισκευάσει τη Mustang εγκαίρως, ώστε να συμμετάσχει στους World Cup Finals τον Νοέμβριο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι ο LaSala δεν έπαθε τίποτα.