Έσοδα – ρεκόρ για την Geely το α’ εξάμηνο

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν την κύρια πηγή ανάπτυξης, καθώς αυξήθηκαν κατά 158% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Geely Automobile Holdings Limited ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έσοδα-ρεκόρ ύψους 173,6 δισ. γουάν (22,24 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, καθώς η ταχεία άνοδος των εξαγωγών αντιστάθμισε τη συγκρατημένη αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας μειώθηκαν οριακά κατά 1,8% σε ετήσια βάση, στα 9,09 δισ. γουάν (1,16 δισ. ευρώ).

Η Geely πούλησε 1,423 εκατομμύρια οχήματα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν την κύρια πηγή ανάπτυξης, καθώς αυξήθηκαν κατά 158% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, φτάνοντας περίπου τις 474.000 μονάδες.

Η Zeekr αποτέλεσε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες ανάπτυξης της Geely, με τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται κατά 97% σε ετήσια βάση, στις 178.000 μονάδες.

Το πολυτελές SUV Zeekr 9X κατέγραψε περισσότερες από 46.000 πωλήσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η Geely ανέφερε ότι αυτό το κατέστησε το best-selling όχημα στην Κίνα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με τιμή άνω των 500.000 γουάν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η μεγαλύτερη συμβολή των premium μοντέλων και των εξαγωγών αύξησε τα μέσα έσοδα ανά όχημα κατά 15.000 γουάν (1.921 ευρώ), φτάνοντας τα 112.000 γουάν (14.347 ευρώ).

Για το δεύτερο εξάμηνο, η Geely Automobile σχεδιάζει να διατηρήσει τη θέση της στην Κίνα, επιταχύνοντας παράλληλα τη διεθνή της ανάπτυξη.