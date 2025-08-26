Εσωτερικό με νέα σχεδιαστική προσέγγιση από τη Skoda

Το Vision O που θα παρουσιάσει η Skoda έρχεται με τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

Τις εξελίξεις στους κόλπους της τσεχικής φίρμας σηματοδοτεί η παρουσίαση του νέου πρωτότυπου μοντέλου που θα δει επίσημα το φως της δημοσιότητας στις 8 Σεπτεμβρίου στην έκθεση του Μονάχου.

Σε ένα μικρής διάρκειας βίντεο και μια φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Skoda και αφορά το εσωτερικό του πρωτότυπου Vision O, παρουσιάζεται η νέα σχεδιαστική προσέγγιση που θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον η εταιρεία.

Αυτή έρχεται να προστεθεί στην εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid που αφορά το εξωτερικό του αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα τα νέα station wagon της Skoda.

Στο νέο εσωτερικό το βάρος πέφτει στην ευρυχωρία, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Παράλληλα, διακρίνεται για τις «καθαρές» γραμμές του, χωρίς υπερβολές στη σχεδίαση, ενώ για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά, με στόχο την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

«Η σχεδίαση του εσωτερικού του Vision O αναδεικνύει τη δέσμευση να συνδυάζουμε την απλότητα και τη βιωσιμότητα με την άνεση. Ο συνδυασμός «καθαρών» γραμμών και διαισθητικής λειτουργικότητας αντικατοπτρίζει τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό και λειτουργικό εσωτερικό. Τα υλικά και τα σχεδιαστικά στοιχεία που διαθέτει δεν αποτελούν μόνο μια αισθητική εξέλιξης της σύγχρονης σχεδιαστικής μας γλώσσας, αλλά υπογραμμίζουν και την περιβαλλοντική μας υπευθυνότητα» δήλωσε ο Oliver Stefani, επικεφαλής σχεδιασμού της Skoda.