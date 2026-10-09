Έσπασαν κάθε ρεκόρ: Άλλαξαν κινητήρα σε 42 δευτερόλεπτα (+video)

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα Ford Escort πρώτης γενιάς.

Τα παγκόσμια ρεκόρ είναι μια ενδιαφέρουσα έννοια, καθώς συχνά συνδυάζουν το παράδοξο με την ατσάλινη αποφασιστικότητα.

Όσον αφορά την αυτοκίνηση, ένα παράξενο επίτευγμα έλαβε χώρα 41 χρόνια πριν και αφορούσε την πιο γρήγορη αλλαγή κινητήρα. Χρειάστηκαν μόνο 42 δευτερόλεπτα συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής 10 μέτρων για να αποδειχθεί ότι ο νέος κινητήρας λειτουργεί.

Το επίτευγμα πραγματοποιήθηκε από μια πενταμελή ομάδα Βρετανών Πεζοναυτών στην πλέον καταργημένη εκπομπή του BBC «Record Breakers». Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν μόλις δύο εβδομάδες προπόνησης πριν από την προσπάθεια.

Βέβαια, υπάρχει αρκετό τράβηγμα, βιασύνη και φωνές, καθώς είναι αδύνατο να αλλάξεις έναν κινητήρα τόσο γρήγορα με απόλυτη κομψότητα. Ωστόσο, απαιτείται κάποια μηχανική αντίληψη και κατανόηση για να γίνει κάτι τέτοιο -γνώση, για παράδειγμα, των ηλεκτρικών συστημάτων αλλά και των σωληνώσεων. Άλλωστε, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν είναι απλές κατασκευές.

Ποιο αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα Ford Escort πρώτης γενιάς.

Οι οδηγίες που έδωσαν οι παρουσιαστές του «Record Breakers» ήταν οι εξής: Να τεθεί πρώτα σε λειτουργία ο υπάρχων κινητήρας, ώστε να αποδειχθεί ότι λειτουργεί, στη συνέχεια να σβήσει, να αντικατασταθεί και, τέλος, το αυτοκίνητο να διανύσει 10 μέτρα με τον νέο κινητήρα στη θέση του.

Μόλις οι Πεζοναύτες έσβησαν τον κινητήρα, γεγονός που σηματοδότησε επίσημα την έναρξη της προσπάθειας, ένας από αυτούς γλίστρησε κάτω από το αυτοκίνητο για να ξεβιδώσει τον κινητήρα, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν να σηκώνουν το μπλοκ και να το βγάζουν από τη θέση του χρησιμοποιώντας έναν μεταλλικό σωλήνα.

Μόλις αφαιρέθηκε ο κινητήρας, κατέβασαν γρήγορα τον καινούριο στη θέση του και τοποθέτησαν το καπό. Ολόκληρη αυτή η διαδικασία χρειάστηκε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Όταν όλοι επέστρεψαν στο αυτοκίνητο, ο κινητήρας δεν πήρε απλώς μπροστά -λειτούργησε κανονικά και μετέφερε την ομάδα μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Η ίδια η αλλαγή κινητήρα χρειάστηκε περίπου 30 δευτερόλεπτα, και πιθανότατα θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει ακόμη ένα ή δύο δευτερόλεπτα, καθώς ένας από τους Πεζοναύτες δυσκολεύτηκε λίγο να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καθυστερήσει στιγμιαία.

Για να αντιληφθεί κάποιος πόσο εντυπωσιακό ήταν το επίτευγμα, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Record Breakers» αναφέρει ότι εκείνη την εποχή ένα πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, με όλο το απαραίτητο προσωπικό, θα χρειαζόταν λίγο περισσότερο από τρεις ώρες για να ολοκληρώσει την ίδια εργασία.

Ποιο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ

Οι Βρετανοί Πεζοναύτες κατάφεραν να μειώσουν κατά επτά δευτερόλεπτα τον χρόνο του προηγούμενου παγκόσμιου ρεκόρ, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε σημειώσει μια ομάδα μηχανικών στην αεροπορική βάση RAF Abingdon, στο Όξφορντσαϊρ της Αγγλίας.

Η συγκεκριμένη ομάδα είχε πραγματοποιήσει κάτι παρόμοιο, αλλάζοντας τον κινητήρα ενός Mini Cooper.

Στην περίπτωση αυτή, οι μηχανικοί σήκωσαν ολόκληρο το βασικό πλαίσιο του Mini και το απομάκρυναν από τον μπροστινό άξονα -αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι το χαμηλό βάρος για ένα αυτοκίνητο. Στη συνέχεια έκαναν την αλλαγή του κινητήρα και, τέλος, επανέφεραν το αμάξωμα στη θέση του, πάνω από τον νέο κινητήρα.