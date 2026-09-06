Εταιρεία υπόσχεται να κατασκευάσει σήραγγα με ελάχιστο κόστος – Πώς και πού

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αρχίσει να εξετάζει την κατασκευή σήραγγας μεταξύ των δύο πόλεων το 2015.

Η νεοσύστατη Future Works Infrastructure υποστηρίζει ότι μπορεί να κατασκευάσει μια σήραγγα μήκους 22,5 χιλιομέτρων συνδέοντας το Μάντσεστερ με το Σέφιλντ, με κόστος μόλις 2 δισ. λίρες (2,33 δισ. ευρώ) -πολύ λιγότερο από το ποσό που είχε υπολογίσει στο παρελθόν η βρετανική κυβέρνηση για ένα αντίστοιχο έργο.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αρχίσει να εξετάζει την κατασκευή σήραγγας μεταξύ των δύο πόλεων το 2015. Μελέτη της Highways England, του σημερινού National Highways, το 2020, εκτιμούσε ότι μια σήραγγα μήκους 40 χιλιομέτρων θα μπορούσε να κοστίσει έως και 14 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Future Works, η ίδια μελέτη υπολόγιζε το κόστος μιας μικρότερης σήραγγας στα 12,36 δισ. ευρώ. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε ένα χρόνο αργότερα.

Τώρα, η Future Works το επαναφέρει στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεση μπορεί να κατασκευαστεί με κόστος 2,3 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να αποκατασταθεί μεγάλο τμήμα των εδαφών του εθνικού πάρκου και να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή Woodhead.

Η μέθοδος που μπορεί να αλλάξει το κόστος

Ιδρυτές της Future Works είναι ο Michael Dnes, πρώην επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων σε οδικά έργα στο βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών, και ο Alex Griffiths, επικεφαλής διαχείρισης έργων για την επέκταση του αεροδρομίου Heathrow.

Σύμφωνα με τους δύο, το κλειδί για τη δραστική μείωση του κόστους βρίσκεται στη μέθοδο κατασκευής.

Το κυβερνητικό μοντέλο είχε υπολογίσει το έργο με τη χρήση παραδοσιακών μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων και την προσθήκη επένδυσης από σκυρόδεμα.

Η Future Works, αντίθετα, υπολογίζει το έργο με τη μέθοδο διάτρησης και ελεγχόμενων εκρήξεων (drill and blast), η οποία χρησιμοποιείται σήμερα στη Νορβηγία, αξιοποιώντας παράλληλα τη φυσική αντοχή του πετρώματος.

Η γεωλογία της περιοχής παρουσιάζει ομοιότητες με τα πετρώματα της Νορβηγίας, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, υποδεικνύει ότι η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία και στη Βρετανία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Future Works αναφέρει τη σήραγγα Lærdal στη Νορβηγία, μήκους περίπου 24 χιλιομέτρων, η οποία κατασκευάστηκε με τη μέθοδο drill and blast και κόστισε περίπου 152 εκατ. ευρώ.

Χωρίς κρατική χρηματοδότηση

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασης είναι ότι, σύμφωνα με τη Future Works, το έργο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση.

Η σήραγγα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το κόστος κατασκευής της μέσω διοδίων, καθιστώντας την πιθανή επενδυτική ευκαιρία για τοπικές αρχές, συνταξιοδοτικά ταμεία ή άλλους ιδιώτες επενδυτές.

Η Future Works επιχειρεί πλέον να μετατρέψει την πρόταση από ιδέα σε έργο έτοιμο προς κατασκευή, αναζητώντας επενδυτές και προχωρώντας τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης και σχεδιασμού.

Εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, η εταιρεία εκτιμά ότι οι εργασίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Το project βρίσκεται ακόμη σε στάδιο πρότασης και δεν αποτελεί εγκεκριμένο ή υπό κατασκευή έργο. Η Future Works έχει ξεκινήσει διαδικασία συλλογής απόψεων για το σχέδιό της μέσω της πλατφόρμας Trans-Pennine Connect.