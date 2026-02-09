Επανάσταση στις μπαταρίες ετοιμάζει η CATL, η οποία υπόσχεται εξαιρετική αντοχή στη χρήση, που θα πλησιάζει σχεδόν τα 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η νέα μπαταρία 5C της CATL, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 3.000 κύκλους φόρτισης ή 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Έτσι, ούτε λίγο, ούτε πολύ, έχει περίπου έξι φορές μεγαλύτερο κύκλο ζωής από τις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή μπαταρίες, σύμφωνα με το IT Home.

Η νέα 5C μπαταρία παρουσιάστηκε και σε ένα βίντεο (δείτε πιο κάτω), που αναφέρει ότι μπορεί να κάνει με ευκολία το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα και μάλιστα προσφέροντας, πέρα από την υψηλή αντοχή και εξαιρετικά ταχεία φόρτιση, όπως πλήρη φόρτιση σε μόλις 12 λεπτά.

Ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες των 60 βαθμών Κελσίου, παρόμοιες με αυτές του καλοκαιριού στο Ντουμπάι, η μπαταρία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 1.400 κύκλους φόρτισης, που είναι ισοδύναμες με περισσότερα από 800.000 χιλιόμετρα και αναμφίβολα ξεπερνούν τα τυπικά στάνταρ των σημερινών μπαταριών ιόντων λιθίου.

Όπως εξηγεί η CATL, η νέα αυτή μπαταρία διαθέτει πιο πυκνή και ομοιόμορφη επίστρωση που περιορίζει την απώλεια που σημειώνεται κατά την ταχεία φόρτιση και εκφόρτιση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ένα νέο υλικό που σφραγίζει τις όποιες μικρές ρωγμές δημιουργούνται, διατηρώντας αναλλοίωτη τη δομή της, ενώ και μια νέα επίστρωση διαχειρίζεται καλύτερα τις θερμοκρασίες.

Αντίστοιχα αναβαθμισμένο είναι το σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας, το οποίο μεταξύ άλλων, στέλνει ψυκτικό υγρό σε σημεία υψηλών θερμοκρασιών, βελτιώνοντας έτσι τη θερμική σταθερότητα και κατ’ επέκταση παρατείνοντας τη ζωή της. Έτσι, όπως τονίζει και η ίδια η CATL, με αυτή τη μπαταρία θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα σε επίπεδο χρηστικότητας, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.