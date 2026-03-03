Το μικρότερο σε μέγεθος Defender είναι στα σκαριά και όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι της Land Rover θα είναι αρκετά ικανό εκτός δρόμου, όπως τα μεγαλύτερα αδέλφια του.

Τον επόμενο χρόνο αναμένεται να λανσαριστεί το Land Rover Defender Sport, το μικρότερο σε μέγεθος μοντέλο στην «οικογένεια». Αυτό θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Defender, το οποίο θα διατηρήσει αυτούσιο το DNA της εταιρείας, όσον αφορά τις εκτός δρόμου δυνατότητες και παράλληλα θα προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, ως αστικό crossover.

Η εξέλιξη του συγκεκριμένου μοντέλου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με τους ανθρώπους της Land Rover. Θα είναι ένα μοντέλο που «θα μπορεί να πάει οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς», όπως τονίζουν τα στελέχη της εταιρείας.

Σε επίπεδο διαστάσεων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένα νούμερα, γνωρίζουμε ότι θα τοποθετηθεί κάτω από το σημερινό Defender 90, με μήκος πιθανότατα λίγο πάνω από τα 4,5 μέτρα. Αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το μέγεθός του, αλλά και την τιμή του, αφού αναμένεται να είναι το πιο προσιτό μοντέλο της βρετανικής φίρμας, που όμως δεν θα κάνει «εκπτώσεις» στις αξίες της.

Δεν θα είναι απλώς μια ηλεκτρική έκδοση του γνωστού Defender, αλλά ένα νέο αυτόνομο μοντέλο, που θα πατάει στην πλατφόρμα EMA της JLR, που προορίζεται για μελλοντικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας, όπως τα Range Rover Evoque και Velar.

Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το όνομα «Sport» θα συνοδεύει το επερχόμενο αυτό μοντέλο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, αφού το σπουδαιότερο είναι το γεγονός ότι αποτελεί προπομπό εξελίξεων και της νέας γενιάς προϊόντων που θα ακολουθήσουν στη γκάμα της Land Rover, σηματοδοτώντας πιθανότατα και την αρχή μιας νέας υπό-μάρκας.

Σχεδιαστικά αναμένεται να ακολουθήσει τις γραμμές που έχουν καταστήσει γνωστό το μοντέλο στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, ευθείες γραμμές, με έντονες ακμές και το κοφτό τελείωμα. Στόχος της Land Rover είναι το νέο της μοντέλο να ξεχωρίσει σε όλους τους τομείς και να μην είναι ένα από τα πολλά στην απαιτητική και πολυπληθή αυτή κατηγορία των SUV.

Επιπλέον, η βρετανική φίρμα με αυτό το μοντέλο θέλει να προσελκύσει εκτός από τους φανατικούς πιστούς της και νέο κοινό, διευρύνοντας το πελατολόγιό της. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτό το ηλεκτρικό Defender θα μπορέσει να ακολουθήσει τα μεγαλύτερα αδέλφια του όσον αφορά τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Και αυτό λόγω κατασκευαστικής δομής, που έχει τους περιορισμούς ενός ηλεκτρικού μοντέλου, έναντι ενός θερμικού.

Αναμφίβολα αντιπαρέρχεται με την απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα, που διακρίνεται για την αμεσότητά του, αλλά και την καλύτερη διαχείριση πρόσφυση σε δύσκολα εδάφη. Οι άνθρωποι της βρετανικής φίρμας υποστηρίζουν με σθένος ότι θα είναι αρκετά ικανό και θα ανοίξει νέα μονοπάτια για τη Land Rover.