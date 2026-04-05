Έτοιμη να επαναφέρει τα φυσικά κουμπιά η Volkswagen

Η μάρκα από το Βόλφσμπουργκ αναγνώρισε ότι η απόφασή της να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά μπουτόν με απτικά χειριστήρια δεν έτυχε ευρείας αποδοχής.

Λανθασμένη χαρακτήρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της VW, Thomas Schäfer, την απόφαση της μάρκας να εγκαταλείψει τα φυσικά κουμπιά στην καμπίνα των αυτοκινήτων της, δηλώνοντας ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον.

«Θα επαναφέρουμε τα πραγματικά κουμπιά και τις πραγματικές ονομασίες, για αυτοκίνητα που είναι άμεσα κατανοητά», υποσχέθηκε το αφεντικό της μάρκας στη βρετανική ιστοσελίδα Top Gear.

Ο Schäfer, που ηγείται της VW από τα μέσα του 2022, δήλωσε: «Στο παρελθόν δημιουργούσαμε μια μακρά λίστα απαιτήσεων και χαρακτηριστικών, αλλά οι άνθρωποι δεν ένιωθαν άνετα με το τελικό προϊόν. Τώρα σκεφτόμαστε τον άνθρωπο. Για ποιον προορίζεται το αυτοκίνητο; Ποιος το οδηγεί;»

Φίλοι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας της είχαν ασκήσει κριτική για τη συγκεκριμένη απόφαση, χαρακτηρίζοντας τα απτικά χειριστήρια (βλ. λωρίδα αφής για τον κλιματισμό και την ένταση του ήχου) δύσχρηστα και επιρρεπή σε σφάλματα, με πολλούς να ισχυρίζονται, επίσης, ότι αποσπούσαν την προσοχή του οδηγού.

Ερωτηθείς για τον λόγο που η VW θυσίασε τα παραδοσιακά μπουτόν, ο Schäfer εξήγησε ότι «υπήρχε ένα πνεύμα σχεδιασμού και χρήσης τύπου iPhone που ήταν εμφανές σε πολλές εταιρείες. Ήταν κάπως δύσκολο να αποτραπούν οι σχεδιαστές από αυτή την ιδέα».

Πρόσθεσε ότι στο Βόλφσμπουργκ πλέον διενεργούν πολλές έρευνες πελατών, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες τους.

Ένα από τα μοντέλα τα οποία θα ενσωματώνουν περισσότερα φυσικά κουμπιά είναι το ID.Polo. Παρότι θα ενσωματώνει μια μεγάλη οθόνη αφής στο κέντρο, τα φυσικά μπουτόν έχουν αντικαταστήσει τα απτικά χειριστήρια στο τιμόνι, η θέρμανση ελέγχεται και πάλι μέσω διακόπτη, ενώ υπάρχει και φυσικό χειριστήριο έντασης.