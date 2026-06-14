Έτοιμο για απογείωση το ιπτάμενο ταξί της GAC

H κινεζική GAC λανσάρει το AirCab, ένα ηλεκτρικό και σχεδόν πλήρως αυτόνομο αεροσκάφος κάθετης προσγείωσης και απογείωσης (eVTOL) που αναμένεται να αποτελέσει το μέλλον της ανθρώπινης κινητικότητας.

Η μετάβαση στις εναλλακτικές μορφές κινητικότητας μέσω του αέρα έχει σταματήσει να αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Απόδειξη είναι ότι ο κινεζικός κολοσσός Guangzhou Automobile Group, ευρύτερα γνωστός ως GAC, ξεκίνησε επίσημα την παραγωγή του δικού του ηλεκτρικού αεροσκάφους κάθετης προσγείωσης και απογείωσης (eVTOL), με την ονομασία AirCab.

Έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες δοκιμές

Το AirCab δεν είναι ένα πρωτότυπο επίδειξης αλλά ένα πλήρως ολοκληρωμένο προϊόν έτοιμο για αγορά. Έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εμπορική λειτουργία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ένα αυστηρό πρόγραμμα δοκιμών πρόσκρουσης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του AirCab είναι η υποστήριξη αυτόνομης πτήσης Επιπέδου 4. Η έλλειψη πιλότου μπορεί να προκαλεί προβληματισμό σε κάποιους, όμως η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του οχήματος.

Ο ρόλος του

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα παραμένουν περιορισμένες, η GAC έχει επιβεβαιώσει ότι το AirCab εξοπλίζεται με κυλινδρικές μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, οι οποίες απαιτούν μόλις 25 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση.

Αν και η αυτονομία του αναμένεται να είναι σχετικά περιορισμένη, η εταιρεία έχει ξεκάθαρο πλάνο για τη χρήση του. Αντί να στοχεύει άμεσα στη μαζική μετακίνηση, η GAC προορίζει το AirCab για τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες περιήγησης. Ήδη από πέρυσι, το αεροσκάφος πραγματοποίησε επιτυχείς δοκιμαστικές πτήσεις επίδειξης στην περιοχή του ευρύτερου κόλπου Γκουανγκντόνγκ-Χονγκ Κονγκ-Μακάο, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές του σε πραγματικές συνθήκες.

Η τιμή του

Φυσικά, μια τέτοια τεχνολογική αιχμή συνοδεύεται και από το ανάλογο κόστος. Η τιμή του AirCab ξεκινά από τα 1,68 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 215.000 ευρώ. Το φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ υλοποιείται υπό την σκεπή της μάρκας Govy και περιλαμβάνει την παραγωγή 100 αεροσκαφών ετησίως.

Φωτογραφίες: GAC, Govy