Έτοιμο για το Gran Turismo World Series το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Το concept car με έμβλημα τον Κεραυνό παράγει 800 ίππους και επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,0 δλ.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo οδεύει στο Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το νέο πρωτότυπο μοντέλο από το Russelsheim θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοινότητα των gamers, παρουσία του θρυλικού δημιουργού της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, καθώς και του CEO της Opel, Florian Huettl.

Το νέο concept car με το έμβλημα του Κεραυνού πρόσφατα μαγνήτισε τα βλέμματα στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, χάρη στην επιβλητική, δυναμική εμφάνιση και τις έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις του.

Στον δεύτερο γύρο του Gran Turismo World Series, που θα πραγματοποιηθεί στο Uber Eats Music Hall στο Βερολίνο, το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος, ενώ οι κορυφαίοι παίκτες του Gran Turismo θα διαγωνιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα με ανυπομονησία το ντεμπούτο του μοντέλου στο παιχνίδι.

Phygital εμπειρία: Ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων στη σκηνή και στο Gran Turismo 7

Με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 476 PS ο καθένας, έναν σε κάθε άξονα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει συνδυαστική ισχύ 800 PS για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Eπιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 320 χλμ./ώρα. Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος.

Οι εκρηκτικές επιδόσεις συνδυάζονται με ενδιαφέρουσα σχεδίαση. Το concept car έχει παρόμοιες διαστάσεις με ένα Corsa, αλλά είναι χαμηλότερο και αρκετά φαρδύτερο. Το design αποτυπώνει συνολικά μια νέα, πιο «τεχνική» ερμηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Bold & Pure” της Opel. Τα μαρσπιέ εμπρός και πίσω, οι μαύρες αεροδυναμικές επενδύσεις στα φτερά, οι ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, ο ενεργός διαχύτης και η ενεργή αεροτομή εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo στον δρόμο. Σε στιγμές που χρειάζεται μέγιστη πρόσφυση, ενισχύουν την κάθετη δύναμη, ενώ σε συνθήκες χαμηλότερης αντίστασης φροντίζουν για βέλτιστη αεροδυναμική ροή, χαρίζοντας στον οδηγό αίσθηση ελευθερίας και απόλυτου ελέγχου.

Gran Turismo World Series: 4 γύροι σε 3 ηπείρους

Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live events σε τρεις ηπείρους. Οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης για το πρωτάθλημα.

Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τώρα στο Βερολίνο, ακολουθεί το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και η μεγάλη τελική αναμέτρηση στη Fukuoka της Ιαπωνίας, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές του 2025.