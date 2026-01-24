Έτος προκλήσεων το 2025 για τους Γερμανούς κατασκευαστές φορτηγών

Παρά την εξασθένιση της αγοράς των φορτηγών και την αβεβαιότητα στον κλάδο, το 2025 μερικές εταιρείες κατάφεραν να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους, ενώ άλλες κατέγραψαν απότομη πτώση των πωλήσεων.

Μια ματιά στα δεδομένα της Traton Group και της Daimler Truck αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις της αγοράς όσο και την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Το 2025, ο Όμιλος Traton πούλησε περίπου 305.500 οχήματα, αριθμός που αντιπροσωπεύει μείωση 9% σε σύγκριση με τις 334.200 μονάδες του προηγούμενου έτους.

Η καλύτερη επίδοση καταγράφηκε από την MAN Truck & Bus, η οποία πούλησε 101.600 οχήματα, ξεπερνώντας τη Scania. Οι πωλήσεις της MAN αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ η Scania κατέγραψε πτώση 8% (από 102.100 οχήματα που πωλήθηκαν το 2024 σε 94.100 το 2025).

Για τη MAN, οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,6%. Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα έφτασαν σε νέο ρεκόρ (31.300 TGE) που σημαίνει αύξηση 13%. Οι πωλήσεις φορτηγών άνω των 6 τόνων μειώθηκαν, εν μέρει λόγω της γενικής αδυναμίας της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσονται δυναμικά. Στην Traton, ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλήθηκαν αυξήθηκε κατά 86% σε 3.230 μονάδες, εκ των οποίων η MAN αντιπροσώπευε 1.970 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 620 φορτηγών, ενώ η Scania παρέδωσε 600 μονάδες.

Η Daimler Truck έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 422.510 οχημάτων, δηλαδή μείωση 8% σε σύγκριση με τις 460.409 μονάδες το 2024. Ο τομέας Mercedes-Benz Trucks διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων του προηγούμενου έτους (159.871 οχήματα), ενώ η Trucks Asia πούλησε 107.055 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 4%. Σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν στον τομέα Trucks North America, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 141.814 οχήματα, που αντιπροσωπεύει πτώση 26%, και το τέταρτο τρίμηνο ήταν επίσης σαφώς χαμηλότερες από ό,τι την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Daimler Truck αυξήθηκαν κατά 67% σε 6.726 μονάδες, υποδηλώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για την ηλεκτροκίνηση και το δυναμικό των νέων τεχνολογιών στον τομέα των φορτηγών.

Το 2025 έδειξε ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές φορτηγών αντιμετωπίζουν μια αδύναμη αγορά στη Βόρεια και Νότια Αμερική, ενώ η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται στην Ευρώπη. Η MAN προηγείται της Scania και η Daimler Truck διατηρεί μια σταθερή θέση στην Ευρώπη, παρά την πτώση στις ΗΠΑ. Το επόμενο έτος, η προσοχή του κλάδου θα στραφεί σε περαιτέρω αλλαγές στο μείγμα πωλήσεων, στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και σε στρατηγικές προσαρμογής στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς — παράγοντες που ενδέχεται να καθορίσουν ποιος θα διατηρήσει την ηγετική θέση μεταξύ των γερμανικών μαρκών φορτηγών.