Το όχημα μεταφέρθηκε αμέσως σε χώρο φύλαξης κατασχεμένων οχημάτων, ενώ η άδεια οδήγησης του άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι ανακλήθηκε προσωρινά.

Μετά το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας με μια Porsche 911 GT3, οι Γάλλοι χωροφύλακες εντόπισαν ακόμη έναν οδηγό που κινούνταν με εξωφρενική ταχύτητα, αυτή τη φορά στον νομό Eure, πίσω από το τιμόνι ενός ιδιαίτερα ισχυρού αυτοκινήτου. Για τη σύλληψή του χρησιμοποιήθηκε ένα Seat Leon Cupra.

Η είδηση είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον γαλλικό Τύπο στις αρχές του φθινοπώρου. Τη νύχτα της 26ης προς την 27η Σεπτεμβρίου, μια Porsche 911 GT3 πέρασε μπροστά από ραντάρ της χωροφυλακής με ταχύτητα 312 χλμ./ώρα, σε αυτοκινητόδρομο όπου το όριο ήταν 130 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός του γερμανικού σπορ αυτοκινήτου ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και το όχημά του μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης κατασχεμένων οχημάτων. Ωστόσο, επειδή η καταγεγραμμένη ταχύτητα ξεπερνούσε τα 300 χλμ./ώρα, ενώ τα ραντάρ είναι εγκεκριμένα για μετρήσεις έως αυτό το όριο, είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος οδηγός να καταφέρει να αποφύγει την καταδίκη.

#FastAndFourrière 🏁 Excuse n°27 : “C’est a nuit et il n’y avait personne sur la route”

Les #gendarmes de l’Eure interceptent un véhicule à 299 km/h au lieu des 130 autorisés.

➡️ Véhicule en fourrière et permis suspendu pour le conducteur https://t.co/BgufXTwlkk — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 16, 2026

Αυτή τη φορά, 299 χλμ./ώρα

Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Χωροφυλακή, πρόσφατα καταγράφηκε ακόμη μία περίπτωση υπερβολικά μεγάλης ταχύτητας. Στον νομό Eure, σε αυτοκινητόδρομο με όριο ταχύτητας 130 χλμ./ώρα, ένα Audi RS 6 Avant προηγούμενης γενιάς εντοπίστηκε από ραντάρ να κινείται με 299 χλμ./ώρα.

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Το όχημα μεταφέρθηκε αμέσως σε χώρο φύλαξης κατασχεμένων οχημάτων, ενώ η άδεια οδήγησης του άνδρα που βρισκόταν στο τιμόνι ανακλήθηκε προσωρινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χωροφύλακες χρησιμοποίησαν ένα Seat Leon Cupra για να τον ακινητοποιήσουν. Πρόκειται για ένα ισπανικό μικρομεσαίο μοντέλο υψηλών επιδόσεων, με ισχύ 300 ίππων, ορισμένα αντίτυπα του οποίου είχαν παραγγελθεί από τη Γαλλική Χωροφυλακή, προτού αυτή προμηθευτεί τα Alpine A110.

Τα 299 χλμ./ώρα φαίνεται πως βρίσκονται εντός των ορίων πιστοποίησης των ραντάρ. Έτσι, με διαφορά μόλις 2 χλμ./ώρα, η συγκεκριμένη μέτρηση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί από τη Δικαιοσύνη για την καταδίκη του οδηγού που διέπραξε αυτή την εξαιρετικά σοβαρή παράβαση ταχύτητας.